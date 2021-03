Kilpailu Suomen harvoista tosirikkaista on Mandatum Lifen Petri Niemisvirran mukaan kansainvälistä.

Finanssikonserni Sampo kertoi helmikuussa perustavansa uuden varainhoitoon keskittyvän yhtiön henkivakuutusyhtiö Mandatum Lifen rinnalle. Mandatum Asset Management -yhtiöön keskitetään koko Sammon sijoitusvarallisuuden hoito. Lisäksi yksikkö palvelee institutionaalisia sijoittajia ja UNHWI-asiakkaita.

Sammon sijoitusvarallisuus on yhteensä 22,6 miljardia euroa, joka on suurimmaksi osaksi sen omistamien vakuutusyhtiöiden vastuuvelan katteena, joten omaisuudessa riittääkin hoidettavaa. Mutta mikä ihme on UHNWI-asiakas?

Lyhennelmä tulee sanoista ultra high net worth individual eli suomeksi ultravarakas henkilö. Miten sellaiseksi pääsee?

”Maailmalla sillä tarkoitetaan yhtiöstä riippuen yleensä vähintään 30–50 miljoonan euron sijoitusvarallisuutta. Suomessa varakkaita on niin vähän, että tällainen joukko on aika pieni. Siksi monet toimijat pitävät rajana noin 10 miljoonan euron sijoitusvarallisuutta”, Mandatum Lifen toimitusjohtaja Petri Niemisvirta sanoo.

Hyvin varakkaille asiakkaille tarjotaan henkilökohtainen varainhoitaja tai jopa varainhoitajien tiimi, joka todella paneutuu asiakkaan yksilöllisiin sijoitus- ja muihin taloudenhoidon tarpeisiin.

Asiakkaaseen ollaan yhteydessä säännöllisesti, mutta varainhoitaja voi olla käytännössä aina asiakkaan tavoitettavissa keskustelemaan tarvittaessa muistakin kuin sijoitusasioista.

Niemisvirta arvioi, että ultravarakkaita on Suomessa joitain tuhansia, mikä on maan kokoon nähden hyvin vähän verrattuna useimpiin Euroopan maihin.

”Jopa Baltian maissa on todella varakkaita ihmisiä aika paljon maan kokoon ja lyhyeen itsenäiseen historiaan verrattuna. Siellä varallisuus on kuitenkin niin epätasaisesti jakautunutta, että sijoittava keskiluokka puuttuu melkein kokonaan”, Niemisvirta sanoo.

Suomessa todella varakkaiden joukko ei ole Niemisvirran arvion mukaan juurikaan kasvanut. Ainakaan, jos tilannetta arvioi bruttokansantuotteen kasvun ja tulonjaon tasaisuuden perusteella.

”Usein vaurastumisen taustalla on yrityksen myynti, mutta siinäkin suomalaisille tyypillistä on, että yritys myydään aika varhaisessa vaiheessa ja tyydytään niihin muutamiin miljooniin sen sijaan, että kasvatettaisiin itse yrityksen arvoa pidemmälle”, Niemisvirta sanoo.

Kun asiakas antaa varainhoitajalle oikeuden sijoittaa varoja puolestaan yhdessä sovittujen pelisääntöjen mukaan, puhutaan täyden valtakirjan varainhoidosta.

Ultrarikkaiden lisäksi täyden valtakirjan varainhoitoa on tarjolla vähän tavallisemmillekin varakkaille, joiden kansainvälinen lyhenne on HNWI high net worth individual.

”Maailmalla täyden valtakirjan raja on usein jossain miljoonan euron paikkeilla, mutta Suomessa tämäkin raja on matalampi, yhtiöstä riippuen ehkä 250 000–500 000.”

Palvelu on toki sitä rajatumpaa mitä vähemmän varoja on sijoitettavana.

Suomen varainhoitoalalla on viime aikoina tapahtunut yhdentymistä. Aktia kertoi maaliskuun alussa ostavansa Taalerin varainhoito- ja rahastoliiketoiminnan.

S-pankki osti viime vuonna Fennian varainhoitopalvelut.

Alan on odotettukin yhdentyvän, koska pienten toimijoiden on yhä vaikeampi menestyä markkinoilla. Riskienhallintaan liittyvä sääntely on lisännyt yritysten hallinnollista työtä.

Sijoituspalvelutkin digitalisoituvat ja hinnoittelusta on tullut uuden sääntelyn myötä aiempaa läpinäkyvämpää. Se on tarkoittanut tavallisimpien sijoitustuotteiden hintakilpailun kiristymistä.

Kaiken kaikkiaan varainhoitoalalla on Suomessa runsaat kymmenen merkittävää toimijaa, mutta nekin ovat hyvin eri tyyppisiä.

Hoidettaviin varoihin lasketaan yleensä kaikki hoidossa oleva varallisuus oli se sitten täyden valtakirjan varainhoitoa taikka rahastosijoituksia, vaikka rahastotuotteet eivät olisi edes varainhoitajan omia.

Ylivoimaisesti suurimpia varainhoitajia ovat isot pankit, joilla on myös laaja omien sijoitustuotteiden valikoima ja jotka toimivat suoraan pääomamarkkinoilla.

Nordean hoidossa oli viime vuoden lopussa 354 miljardia euroa sijoitusvarallisuutta kaikissa Pohjoismaissa. Se on noin puolitoista kertaa Suomen kaikkien eläkerahastojen varallisuus, joka oli vuoden lopussa 225 miljardia euroa.

Varakkaista asiakkaista kilpailu on kovaa ja kansainvälistä. Kotimaisten pankkien lisäksi Suomessa toimivat varainhoitopuolella ruotsalainen SEB ja Handelsbanken.

Monen todella varakkaan omaisuus on toisaalta hoidossa jossain muualla kuin suomalaisissa yhtiöissä.

”Jos on riittävän varakas niin sveitsiläiset Julius Bär ja UBS tai luxemburgilaiset varainhoitotalot ovat varmasti yhteydessä”, Niemisvirta sanoo.

Riittävän tärkeätä asiakasta tullaan tapaamaan vaikka Suomeen paikan päälle.

Mutta syntyykö Mandatumin uuteen varainhoitoyhtiöön nyt siis jotain uutta, jota ultrarikkaille asiakkaille voidaan tarjota?

Niemisvirran mukaan yhtiön perustamisessa on kyse Sampo-konsernin sisäisestä työnjaosta ja siitä, että järjestelyllä haetaan kasvua omaisuudenhoidossa sekä Suomessa että Suomen ulkopuolella. Mandatum Lifen hoidossa olevaa ja Sammon sijoitusvarallisuutta on tähänkin asti sijoitettu osin yhdessä.

”Jatkossa tulemme tarjoamaan koko konsernin sijoitusosaamista kaikilla osa-alueilla asiakkaillemme. Uudessa yhtiössä tulee olemaan töissä yhteensä noin sata työntekijää”, Niemisvirta sanoo.