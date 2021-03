Nokia julkaisi suunnitelmansa, ja osake rojahti – toimitusjohtaja Lundmark uskoo silti valoisaan tulevaisuuteen: ”Nokia on nyt oikealla tiellä”

Elokuussa Nokian toimitusjohtaja aloitti Pekka Lundmark. Suunnitelmat yhtiön menestyksen turvaamiseksi on saatu valmiiksi ja uudistus alkaa perusasioista.

Perusasiat kuntoon. Elokuussa Nokian toimitusjohtajana aloittaneen Pekka Lundmarkin tavoitteena on uudistaa yhtiön toimintapa perinpohjaisesti ja lisätä huomattavasti investointeja tuotekehitykseen.­

Kaikki kivet on Nokiassa käännetty ja paljon on löytynyt sammalta. On siis muutoksen aika.

Runsaat seitsemän kuukautta toimitusjohtajana työskennellyt Pekka Lundmark ei halua ruotia menneisyyttä saati arvostella edeltäjiään. Hän käyttää kaiken aikansa Nokian ohjaamiseen takaisin toimialansa huipulle ja parhaassa tapauksessa jopa kilpailijoidensa edelle.