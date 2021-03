Miljardööri Jack Ma pilkkasi Kiinan pankkeja, ja pian sen jälkeen hän katosi – syynä on se, että Man yritys oli uhka Kiinan pankkijärjestelmälle

Reaaliaikaisen tiedon omistaminen kaupankäynnissä, pankkitoiminnassa ja sijoittamisessa on kultaa arvokkaampaa. Kiinassa sen arvo nähtiin niin suureksi, että Ant Groupin listautumisanti peruttiin viime tipassa, kirjoittaa HS:n taloustoimittaja Juha-Pekka Raeste.

Kiinassa suurten teknologiayhtiöiden vallan kasvu on herättänyt myös kommunistisen puolueen johdon. Kuvassa Alibaban perustaja Jack Ma (vas.) sekä Kiinan presidentti Xi Jingping.­

Joskus tilanteen näkee selvemmin vasta kun pöly on laskeutunut.

Marraskuun alussa Kiinan rahoitustarkastusviranomaiset peruivat finanssiyhtiö Ant Groupin listautumisannin vain kaksi päivää ennen 35 miljardin dollarin osakeantia, jossa sijoittajille olisi myyty runsaat 11 prosenttia yhtiöstä.

Toteutuessaan osakeanti olisi ollut kooltaan maailman suurin. Samalla kiinalaisesta Alibaba-verkkokauppajätistä irtautuneesta maksu- ja lainayhtiö Ant Groupista olisi tullut noin 350 miljardin dollarin arvoinen yritys, arvokkaampi kuin yhdestäkään kiinalaisesta pankista.

Kun anti peruutettiin, talousmediat nostivat syyksi kiinalaisen miljardöörin, Alibaban perustajan ja Ant Groupia hallitsevan Jack Man varomattomat puheet antia edeltävänä lauantaina pidetyssä esitelmätilaisuudessa, jossa hän arvosteli kovin sanoin Kiinan vanhanaikaista pankkijärjestelmää vertaamalla pankkien toimintatapoja muinaisiin panttilainaamoihin.

Osakeannin perumisen syynä ei kuitenkaan ilmeisesti ollut se, että Jack Ma’ta haluttiin rangaista siitä, että hänen puheensa olivat niin ylimielisiä ja pöyhkeitä.

Korkeintaan puhe herätti viranomaiset tajuamaan sen, kuinka suurta mullistusta Ant Groupin kaltaisten toimijoiden päästäminen Kiinan pankkimarkkinoille tarkoittaisi.

Ant Groupin ymmärrettiin voivan kaataa koko Kiinan pankkijärjestelmän, jos maan velkaantunut pankkisektori ei pärjäisi kilpailussa teknologisesti ja tiedoiltaan ylivertaisen, puhtaalta pöydältä aloittavan kilpailijan kanssa.

Siksi Kiinan hallinto veti käsijarrun päälle ja vaati Ant Groupia muuttamaan liiketoimintojaan ja hakeutumaan perinteisen pankkisääntelyn alaiseksi.

Jack Ma katosi pariksi kuukaudeksi täysin julkisuudesta ja ilmoitti keskittyvänsä vastedes hyväntekeväisyyteen.

Helmikuussa Man ”läheiset tahot” kertoivat uutistoimisto Bloombergille teknologiavisionäärin vetäytyneen Hainan-saarelle hiomaan golftaitojaan.

Nyt kahlehditun Ant Groupin pörssilistautumisesta liikkuu taas ennakkotietoja. Toimitusjohtajaakin vaihtaneen yhtiön markkina-arvon arvioidaan nyt laskeneen 150 miljardin dollarin verran, noin 200 miljardiin dollariin.

Mikä teki Ant Groupista sijoittajien silmissä niin houkuttelevan ja Kiinan hallinnon mielissä niin vaarallisen?

Yksi selitys löytyy Kiinan nopeasta siirtymästä internettaloudeksi.

Kiina hyppäsi suoraan luottokorttivaiheen yli suoraan verkkomaksamiseen, jossa markkinoita hallitsevat Alibaban luoma Alipay- ja Tencent-teknologiajätin Wechat Pay-maksujärjestelmät.

Ant Groupin operoima Alipay on maailman suurin mobiili- ja verkkomaksualusta. Tencentin Wechat Payllä on silläkin globaalisti yli miljardi käyttäjää. Ant Groupilla on myös luottoyhtiö, nettipankki ja luottoluokitusyhtiö sekä rahastoja.

Kun Alipayn ja Wechat Payn käyttäjät maksavat lähes kaiken näillä sovelluksilla verkossa, älypuhelimilla tai QR-koodeilla, heidän toimiaan ja käyttäytymistään on helppo valvoa ja ennustaa.

Juuri tämä reaaliaikainen tieto tekee näistä toimijoista monella tapaa ylivertaisia perinteisiin pankkeihin verrattuna.

Alibaba-markkinapaikan rahaliikennettä seuraava Ant Group näkee esimerkiksi reaaliajassa, miten jonkin yrityksen varastot menevät kaupaksi ja se pystyy vertaamaan tuon yhtiön tilannetta satoihin samanlaisiin yrityksiin ja niiden kaupankäyntiin.

Tekoälysovellukset jauhavat tuon tiedon analysointia koko ajan hienojakoisemmaksi.

Verkkokaupassa vähävaraisille yrityksille voidaan vastaavasti antaa vakuudettomia luottoja ennakkotilauksia vastaan, koska tavaran menekkiä osataan ennustaa varsin tarkasti.

Tuolloin lainamarginaalien sovittaminen kilpailukykyiseksi on lasten leikkiä verrattuna perinteiseen pankkiin. Ja tuo ylivoima teki Ant Groupista vaarallisen yhtiön. Sen siivet oli syytä leikata, jotta muu pankkijärjestelmä ehtisi sopeutua muutokseen.

Ant Groupilla piti marraskuussa, ennen osakeannin peruuttamista, olla antamiensa luottojen vakuutena tilillä kaksi prosenttia luottokannasta. Uusien määräysten voimaantulon jälkeen tuon oman pääoman määrän pitäisi vastata 30 prosenttia, uutistoimisto Bloomberg raportoi.

Kiinassa suurten teknologiayhtiöiden vallan kasvu on herättänyt myös kommunistisen puolueen johdon. Kiina on sallinut Tencentin ja Alibaban kasvaa suuriksi, jotta Kiina pärjäisi kansakuntana Yhdysvaltoja vastaan käytävässä teknologiataistelussa.

Sähköisen maksamisen arvo on nähty Yhdysvalloissakin.

Visa on markkina-arvoltaan suurempi kuin yksikään amerikkalaispankki, Twitter-miljardööri Jack Dorseyn perustama Square-maksuyhtiö on noussut nopeasti yli sadan miljardin dollarin arvoiseksi, ja yksi kuumimmista uusista listaamattomista kasvuyhtiöistä, viime vuonna arvonsa liki kolminkertaistunut Stripe-maksuyhtiö on sekin jo 95 miljardin dollarin arvoinen.

Samaan aikaan Kiina haluaa pitää huolen sitä, että valta pysyy kommunistisen puolueen eli käytännössä Kiinan presidentin Xi Jingpingin käsissä.

Marraskuussa Kiina julkisti uudet internetjätteihin kohdistetut 22-sivuiset kilpailuoikeutta muuttavat linjausluonnoksensa.

Japanilaisen talousuutislehden Nikkei Asian mukaan Kiina yli kaksinkertaisti viime vuonna teknologiajätteihin tehtyjen kilpailuoikeudellisten tutkimustensa määrän 48:sta 108:aan.

Joulukuussa viranomaiset antoivat sakkoja Alibaballe ja Tencentille siitä, että ne olivat tehneet yritysostoja ilman riittäviä viranomaislupia. Alibaban tiloihin tehtiin joulukuussa viranomaisten etsintäisku.

Pari viikkoa sitten viranomaiset antoivat viidelle verkkoalustayhtiölle sakkoja kilpailun vääristämisestä, kun esimerkiksi vihanneksia oli myyty verkkokaupoissa polkuhintaan.

Presidentti Xi näkee Alibaban ja Tencentin nousevina uhkina omalle vallalleen.

Joulukuun 11. päivänä kommunistisen puolueen 25 hengen ydinjoukko kokoontui pohtimaan Kiinan seuraavan vuoden talouspoliittisia linjanvetoja, kuten Kiinan kommunistisessa puolueessa aina joulukuussa tehdään.

Kokouksen teemana oli kartellien vastaisten toimien vahvistaminen ja ”hallitsemattoman pääoman kasvun estäminen”. Kokouksessa Xi painotti tarvetta kolmeen seikkaan: ”kansalliseen turvallisuuteen, poliittiseen turvallisuuteen ja valtiovallan ja poliittisen systeemin turvallisuuteen”.

Kiinan politiikkaa läheltä seuraava nimetön lähde kertoi Nikkei Asianille näiden kolmen turvallisuusnäkökohdan yhdistämisen tarkoittavan sitä, että suureksi päästettyjen teknologiajättien valtaa pyritään rajoittamaan ja valtion omistamien yhtiöiden vaikutusvaltaa aiotaan nostaa.

Tuorein esimerkki teknologiamiljardöörin yllättävästä vetäytymisestä nähtiin, kun Alibaban kilpailijan, ruuan verkkokauppaan erikoistuneen Pinduoduon perustaja Colin Huang ilmoitti keskiviikkona jättäytyvänsä pois yhtiönsä johdosta etsiäkseen ”uusia, pitkän ajan mahdollisuuksia”.

Huang kertoi luovuttavansa 29 prosentin omistusosuutensa päätösvallan yhtiön hallitukselle samalla kun hänen omien osakkeidensa kymmenkertainen äänivalta purettiin. Huang ilmoitti myös, ettei kolmeen vuoteen myy yhtiön hallituksen huomaan antamiaan osakkeitaan.

Lähes 200 miljardin dollarin arvoisen Pinduoduon kurssi heikkeni pian ilmoituksen jälkeen kahdeksan prosenttia.