Sähköautoja valmistavan Teslan toimitusjohtaja Elon Musk sanoo, että Teslan autoja ei käytetä vakoiluun Kiinassa, kertoo muun muassa BBC.

Kiinassa viranomaiset ovat olleet huolissaan siitä, mihin autoissa olevien kameroiden tallentamaa dataa käytetään. Maan puolustusvoimat on kieltänyt Teslojen tuomisen armeijan alueille. Uutistoimisto AFP:n mukaan puolustusvoimien jäsenet ja joidenkin valtio-omisteisten yritysten työntekijät eivät saa käyttää Tesloja.

Kiina on Yhdysvaltojen jälkeen Teslan tärkein markkina-alue. Kansainvälisestä myynnistä neljäsosa tulee Kiinasta.

Kiinassa on myös maailman suurimmat automarkkinat. Maa on tukenut sähköautojen käyttöönottoa, mikä on siivittänyt Teslan menestystä. Yhtiöllä on myös tehdas Shanghaissa.

Musk vakuutti, ettei vakoilu ole Teslan etujen mukaista. Jos jokin yritys vakoilisi toista valtiota, kielteiset vaikutukset yritykselle olivat erittäin pahat.

”Siinä on meille voimakas kannustin käsitellä tietoja luottamuksellisesti. Jos Tesla käyttäisi autojaan Kiinassa tai missä vain vakoiluun, meidät suljettaisiin.”

Kiinalaisten ja amerikkalaisten yritysten läsnäolo kummassakin maassa on aiheuttanut hermostuneisuutta molemmissa maissa. Viime vuonna silloinen presidentti Donald Trump uhkasi estää somepalvelu Tiktokin käytön Yhdysvalloissa, koska käyttäjien tietojen pelättiin kulkeutuvan Kiinan hallitukselle.

Musk peräänkuulutti keskinäistä luottamusta maiden välille ja totesi pelkojen olevan vainoharhaisia.

”Vaikka vakoilua oikeasti tapahtuisi, mitä toinen valtio oppisi ja olisiko sillä oikeasti väliä?”

Muskin mukaan palvelussa näkyy vain ihmisiä tekemässä hassuja tansseja.

Maiden suhteet ovat olleet viime aikoina erittäin kireät. Yhdysvaltojen ja Kiinan ulkopoliittisten edustajien korkean tason tapaaminen Alaskassa sujui loppuviikosta jäisissä tunnelmissa.

Viime viikolla Yhdysvallat luokitteli elektroniikkayhtiö Huawein ja neljä muuta saman alan kiinalaista yritystä uhkaksi kansalliselle turvallisuudelle.