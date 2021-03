Koronakriisi ja -rajoitukset ovat vähentäneet öljyn kysyntää.

Saudi-Arabian öljyjätin Saudi Aramcon tulos heikkeni liki 45 prosenttia viime vuonna edellisvuoteen verrattuna.

Pörssiyhtiö Saudi Aramcon tulos jäi 49 miljardiin dollariin eli noin 41 miljardiin euroon. Yhtiö kertoo maksavansa osakkeenomistajilleen yhteensä 75 miljardin dollarin eli noin 60 miljardin euron osingot.

Saudi Aramco nousi viime vuonna maailman arvokkaimmaksi pörssiyhtiöksi, mutta sittemmin sen paikan on vienyt Apple. Saudi Aramcon markkina-arvo on liki 2 000 miljardia dollaria. Yhtiön suurin omistaja on Saudi-Arabian kuningashuone.

Tuloksen kutistumisen taustalla on koronakriisi, jonka myötä öljyn kysyntä väheni rajusti edellisvuodesta. Yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja Amin Nasser kuvailee koronavuotta ”yhdeksi vaikeimmista vuosista lähihistoriassa”.

Myös Saudi Aramcon kilpailijat ovat kärsineet koronakriisistä. Esimerkiksi Exxon Mobil teki viime vuonna ensimmäistä kertaa tappiota.

Nasserin mukaan öljyalalla on nähtävissä merkkejä paremmasta.

”Aasiassa kysynnässä on nähtävissä nousua. Odotamme positiivisten signaalien jakuvan, kun hallitukset ja viranomaiset ympäri maailmaa ovat avaamassa taloutta.”

Öljyn kysyntä ei ole yhtiön ainoa huoli, vaan Saudi-Arabian osallisuus Jemenin sisällissodassa on tuonut tuotantoon haasteita. Maaliskuun alkupuolella Jemenin huthi-kapinalliset ampuivat ohjuksia ja lennokkeja Saudi Aramcon tuotantolaitoksille.

Jemenin sisällissota on nähty pitkälti niin sanottuna sijaissotana Saudi-Arabian ja Iranin välillä. Sodassa Saudi-Arabia on tukenut Jemenin hallitusta. Iran puolestaan on tukenut hallitusta vastaan taistelevia huthikapinallisia.

Saudi Aramcon tuloksesta kertoo BBC.