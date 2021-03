Main ContentPlaceholder

Talous | Kaupat

Makia irtisanoi yhteistyön Kärkkäisen kanssa, Kärkkäinen väittää tautalla olleen painostusta, Makia kieltää väitteen

Tavarataloketju pitää Makian ilmoitusta yhteistyön irtisanomisesta yllätyksenä. ”Yhteistyötä on kaiken aikaa laajennettu ja tulevaisuutta on suunniteltu yhdessä sekä nyt kysymyksessä olevat asiat on käsitelty jo aiemmin”, Kärkkäinen kirjoittaa.

Suomalainen vaatemerkki Makia irtisanoi yhteistyönsä Kärkkäisen kanssa. ”Kärkkäinen toteuttaa aidosti ihmisten yhdenvertaista kohtelua”, tavarataloketju sanoi tiedotteessaan maanantaina.­