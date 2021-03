Ruoankuljetusyhtiö Deliveroon arvo on paisunut yli 10 miljardiin euroon – yhtiö listautuu pian, ja siitä odotetaan yhtä Lontoon pörssin suurimmista

Deliveroo tähtää listautumisen yhteydessä noin 12 miljardin dollarin eli hieman yli 10 miljardin euron markkina-arvoon. Listautuminen on Lontoon pörssin kolmanneksi suurin viimeisen vuosikymmenen aikana.

Ruoankuljetusyhtiö Deliveroon pörssilistautumisesta odotetaan yhtä Lontoon pörssin viime vuosikymmenen suurimmista. Deliveroo tähtää listautumisen yhteydessä noin 12 miljardin dollarin eli hieman yli 10 miljardin euron markkina-arvoon.

Listautuminen on Lontoon pörssin kolmanneksi suurin viimeisen vuosikymmenen aikana. Sitä suurempia ovat olleet ainoastaan raaka-ainekauppaan sekä kaivostoimintaan erikoistuneen Glencoren listautuminen toukokuussa 2011 ja Allied Irish Bankin listautuminen kesäkuussa 2017.

Listautumisen yhteydessä Deliveroosta tulee markkina-arvoltaan Lontoon pörssin suurin teknologiayritys. Sillä on myös ulkopoliittista merkitystä, sillä brittihallitus on käyttänyt Deliveroota esimerkkinä siitä, että Lontoon pörssi on yhä tärkeä globaali kauppapaikka brexitistä huolimatta.

Uutistoimistot Reuters ja Bloomberg kertoivat maanantaina, että yhtiö tavoittelee listautumisannissa osakkeilleen 4,54–5,35 euron kappalehintaa. Tuolla hintahaarukalla yhtiön markkina-arvo päätyisi 8,8–10,2 miljardin euroon.

Bloombergin mukaan yhtiö laskee liikkeelle lähes 385 miljoonaa osaketta. Osakkeiden määrää voidaan kasvattaa 10 prosentilla, jos osakkeille riittää kysyntää. Deliveroon odotetaan listautuvan maaliskuun lopussa tai huhtikuun alussa.

Deliveroo hyötyi viime vuonna koronaviruksen aiheuttamista ravintolasuluista. Yhtiön välityksellä tilattujen ruoka-annosten arvo oli viime vuonna noin 4,8 miljardia euroa. Kasvua edellisvuodesta oli yli 64 prosenttia.

Liikevaihdon kovasta kasvusta huolimatta yhtiön toiminta oli kuitenkin raskaasti tappiollista. Yhtiö teki viime vuonna noin 260 miljoonan euron tappiot.

Osa analytiikoista arvioi, että yhtiön liiketoiminta voi kärsiä, kun Britannia alkaa purkaa koronarajoituksia.

Verkkokauppajätti Amazon kuuluu 16 prosentin omistusosuudellaan Deliveroon suurimpiin omistajiin.