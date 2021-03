Suomen Yrittäjien mukaan yrityksille jaettavan kustannustuen kriteerejä on höllennettävä, jos sen halutaan todella auttavan ahdingossa olevia pienyrityksiä.

Kustannustuen kriteeterejä on muutettava, jos pienyritysten lopettamisaalto halutaan pysäyttää, sanoo toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen Suomen yrittäjistä.­

Tuhansilla pienyrityksillä on päällä hätätila, jota ei kannattaisi enää pahentaa uusilla rajoituksilla.

Näin sanoo Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen. Etujärjestön mukaan tuhannet suomalaiset pienyritykset ovat jo nyt tilanteessa, jossa liiketoiminnan vaikeutuminen entisestään johtaisi yritystoiminnan loppumiseen.

Hallitus on neuvotellut maanantaina mahdollisista uusista rajoitustoimista koronaepidemian hillitsemiseksi, ja yhtenä mahdollisena keinona pidetään liikkumisrajoituksia.

Pentikäisen mukaan liikkumisrajoitukset osuisivat erityisen kovaa pieniin, usein pari henkeä työllistäviin palvelualan ja kaupan yrityksiin, jotka kärsivät jo tällä hetkellä kaupunkien keskustojen ja esimerkiksi kauppakeskusten hiljenemisestä.

Hänen mukaansa kyseessä olisi käytännössä asiointikielto.

”Se olisi monelle pienyritykselle viimeinen niitti”, Pentikäinen sanoo puhelimessa HS:lle.

Hän viittaa etujärjestön yrittäjäkyselyyn, jonka mukaan kymmenen prosenttia yrittäjistä pohtii yrityksensä lakkauttamista kokonaan. Pentikäisen mukaan se tarkoittaa noin 30 000 yritystä. Kyselyyn vastanneista yrityksistä 13 prosenttia oli maksuvaikeuksissa.

Lisäksi tällä viikolla on tullut ensimmäisiä viitteitä siitä, että konkurssien määrä on lähtenyt kasvuun. Viikolla 11 konkurssiin haettiin 69 yritystä, kertoo Asiakastieto. Se on 47 prosenttia enemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana.

Pentikäisen mukaan yrityksille jaettiin kriisin alkuvaiheessa varsin avokätisesti tukia, mutta sittemmin linja on tiukentunut. Nyt tilanne vielä pahenee rajoitusten kiristymisen vuoksi, eikä yrityksille suunnattavasta kustannustuesta ole monille yrityksille riittävästi apua.

”Kustannustuki on ollut teoriassa parempi kuin käytännössä, sillä sen jakokriteerit on vedetty toistaiseksi liian tiukalle. Isoille yrityksille katto on tullut liian nopeasti vastaan ja pienimmille taas lattia. Käytännössä pienyritykset ovat jääneet lähes kokonaan tuen ulkopuolelle”, Pentikäinen sanoo.

Hänen mukaansa tällaisia yrityksiä ovat etenkin pienet palvelualan yritykset ja erikoiskaupan pienyritykset. Yrittäjät ehdottaa, että kustannustukea korjattaisiin, sillä rajoitukset ovat kiristyneet sen jälkeen, kun tuen ehdoista päätettiin.

Ehdotuksia ovat esimerkiksi toimialarajauksen poistaminen, liikevaihdon laskun vähimmäismäärän säätäminen 20 prosenttiin ja omavastuun pudottaminen kymmeneen prosenttiin.

Lisäksi tuen alarajaa pitäisi pudottaa tuhanteen euroon ja lyhentää karenssiaikaa.

”On myös tärkeää todeta, ettei pelkillä yritystuilla pärjätä. Lainsäädännöllistä joustavuutta tarvitaan lisää, mikä tarkoittaisi yt- ja lomautuskäytäntöjen nopeuttamista lainsäädännöllä viime kevään tapaan”, Pentikäinen sanoo.

Yrittäjien mukaan rajoitukset ovat tarpeellisia. Samalla niitä valmistellessa tulisi huomioida, miten epätasaisesti rajoitusten vaikutukset osuvat eri alojen yrityksiin. Pentikäinen muistuttaa, että yrityksistä kymmenen prosenttia on kasvanut koronapandemian aikana.

Toisessa ääripäässä ovat palvelualan yritykset ja erikoiskaupat, jotka kärsivät jo tällä hetkellä siitä, että normaalisti asiakkaina olevat kuluttajat ovat siirtyneet etätöihin etenkin pääkaupunkiseudulla.

Näiltä yrityksiltä liikkumisrajoitukset veisivät loputkin asiakkaat.

”Jo nyt näyttää siltä, että pari henkeä työllistävien pienyritysten määrä on laskussa. Monella näistä ihmisistä on lomia pitämättä vuosien ajalta ja yrityksen kassa lähes tyhjänä. Siksi elinkeinovapautta ei pidä rajoittaa yhtään enempää kuin on välttämätöntä”, Pentikäinen sanoo.