Traficom on julkaissut uusissa sähköautoissa vaadittavat kuvamerkinnät latausliittimistä. Tavoitteena on helpottaa uusia ja satunnaisia kuljettajia.

Uusien ja satunnaisten sähköautoilijoiden elämän helpottamiseksi on tulossa merkinnät, jotka neuvovat autoilijaa latauspisteen valinnassa.

Liikenteen valvontaviranomainen Traficom on julkaissut uudet merkinnät, joiden tulee löytyä uusien sähkökäyttöisten ajoneuvojen latauspistorasian vierestä. Vaatimus koskee ajoneuvoja, jotka on saatettu markkinoille 20. maaliskuuta tai sen jälkeen.

Sitä vanhemmissa sähköautoissa merkintää ei vaadita.

Traficomin erityisasiantuntija Keijo Kuikka kertoo, että uusien merkintöjen tavoitteena on helpottaa erityisesti uusien sähköauton omistajien, sähköautoa satunnaisesti käyttävien kuljettajien tai sähköauton vuokranneiden lataushetkiä.

”Tottumattomalle vaatii jonkin verran työtä hahmottaa, mistä sopiva latauspiste löytyy juuri omalle sähköautolle. Tähän saakka se on selvinnyt kaapelin ja ohjekirjan perusteella”, Kuikka sanoo HS:lle.

Uudet kuvamerkinnät ovat nyt pakollisia myös sähköautojen julkisissa latauspisteissä.

”Vähän se vaatii tottumista, jotta ymmärtää, mitä ne tarkoittavat.”

Lisäksi sähköautojen valmistajien ja maahantuojien, autokauppojen sekä autovuokraamoiden pitää jatkossa käyttää merkintöjä, kun ne antavat kuluttajalle tietoa auton latausjärjestelmän ominaisuuksista.

”Vuokraamoilla on velvoite informoida asiakkaita latauksen järjestelyistä, kuten ne varmaan ovat tähänkin saakka tehneet”, Kuikka sanoo.

Sähköautoissa yleisin latausliitin on Tyyppi 2 -pistoke. Siihen viittaa merkintä C, joka täytyy jatkossa näkyä latauspisteestä sekä tästä eteenpäin hankittujen sähköautojen latauskaapelin päästä ja auton latausliittimestä.­

Säänneltyjä opastemerkintöjä on neljä. Yleisin latausliitin on Tyyppi 2 -pistoke, jonka kirjain on jatkossa C. Pikalatauksessa CCS-pistokkeen kirjainmerkintä on K ja CHAdeMO-pistokkeelle M. Peruslatauksessa auton latausliitin voi olla myös tyyppiä 1, jonka kirjainmerkintä on B.

Sähköautopistokkeiden opastemerkintöjä on neljä. Tyyppi 2 -pistoke, jonka kirjain on jatkossa C. Latausliitin voi olla myös tyyppiä 1, jonka kirjainmerkintä on B. Pikalatauksessa CCS-pistokkeen kirjainmerkintä on K ja CHAdeMO-pistokkeelle M.

Jokaiselle pistokkeelle on myös olevassa sen ulkonäköä kuvaava symboli.

Sähköautoilijat ry:n kokoamien tietojen mukaan Suomesta löytyy runsaat 1 330 sähköautojen latauspaikkaa, joissa useimmissa on useampi latauspiste. Fintrafficin mukaan Suomen latauspaikoilla on noin 5 380 latauspistoketta.

”Merkinnät selventävät myös tilannetta, kun suunnitellaan ennakkoon, mikä latauspiste valitaan”, Kuikka sanoo.

Sähköautoilijat ja Tesla-harrastajat ovat perustaneet Latauskartta-verkkopalvelun, jossa latauspisteet näkyvät kartalla. Palvelussa latauspistettä voi hakea myös pistokkeen ”kärsän” ulkonäön perusteella.

Myös Fintraffic ylläpitää omaa Liikennetilanne-karttapalvelua, josta voi muun muassa katsoa lähellä olevat latauspisteet ja niiden tyypit. Palvelun kehittämisessä on hyödynnetty joukkoistamista.