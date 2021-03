Eniten kotitalousvähennyksistä kertovat hyötyvänsä rakennusalan yritykset. Suuremmat yritykset kokivat pienempiä useammin vähennysten vähentävän harmaata taloutta.

Useampi kuin joka kymmenes (11 prosenttia) yritys on kokenut hyötyneensä kotitalousvähennyksistä, selviää Suomen yrittäjien tilaamasta ja Kantarin tekemästä kyselystä. Kyselyyn vastasi 1 114 yritystä.

”Tulokset kertovat, että yrittäjien parissa vähennyksellä on tärkeä rooli”, kertoo Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kyselyä koskevassa tiedotteessa.

”Yksitoista prosenttia on merkittävä määrä, noin 30 000 yritystä. On selvää, että vähennys on vaikuttava työkalu.”

Kaikista vastaajista 43 prosenttia koki vähennyksien vähentäneen harmaata taloutta, 32 prosenttia arvioi sen lisänneen työllisyyttä ja 11 prosenttia sanoo sen hyödyttäneen omaa yritystä. Erityisen suuren hyödyn kokivat saaneensa rakennusalan yritykset, joista jopa 38 prosenttia vastasi hyötyneensä kotitalousvähennyksistä. Vähiten hyötyjiä on kaupan alalla.

Miespuoliset vastaajat kokivat kotitalousvähennykset keskimäärin naispuolisia vastaajia hyödyllisemmäksi.

Yrittäjien kokemat hyödyt ovat suuremmat, kuin valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) ja Palkansaajien tutkimuslaitoksen (PT) tammikuussa julkaiseman tutkimuksen tulokset osoittivat. Tutkimuksen mukaan kotitalousvähennykset hyödyttäisivät lähinnä hyvätuloisia.

Vattin ja PT:n tutkimustuloksista ei myöskään löytynyt merkittäviä vaikutuksia harmaan talouden kitkemiseen tai työllisyyteen.

”Tutkimuksen perusteella kotitalousvähennys näyttää lähinnä hyödyttävän kuluttajia, jotka olisivat joka tapauksessa kuluttaneet palveluita”, sanoi tutkimusprofessori Jarkko Harju Vattista tutkimustulosten julkistamisen jälkeen.

Katso täältä, miten kotitalousvähennyksiä käytetään kotipaikkakunnallasi: Kotitalousvähennyksen suosio kasvaa – Kartta näyttää, että sen käyttö painottuu etenkin hyvätuloisille alueille

Kotitalousvähennys otettiin Suomessa käyttöön vuonna 2001. Sen maksimimäärä on 2 250 euroa ja vähennettävä määrä 40 prosenttia työkorvauksesta yritykseltä ostettaessa. Vuosittain kotitalousvähennystä maksetaan yli 400 miljoonan euron edestä.

Hallitus leikkasi kotitalousvähennystä viime vuoden alussa. Yrittäjät aikoo esittää korotusta vähennykseen hallituksen puoliväliriihessä.

”Kotitalousvähennys on hyvä työkalu tukea talouden ja työllisyyden toipumista koronakriisin jälkeen. Siksi nyt on erinomainen hetki laajentaa vähennystä”, hän sanoi.