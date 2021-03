Uusi paketti on suunnitelman asteella eikä sitä aiota julkistaa vielä tällä viikolla, kerrotaan Valkoisesta talosta.

Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin pöydälle on tulossa suunnitelma infrastruktuuriin, ilmastoon ja työllisyyteen liittyvistä uusista toimista, joiden kustannukset voivat olla kolme biljoonaa eli 3 000 miljardia dollaria.

Asiasta kertoi ensimmäisenä New York Times. Myös Washington Post, CNN ja Reuters julkaisivat tiedot lähteisiinsä vedoten. Reutersin mukaan kokonaisuus voi yltää jopa neljään biljoonaan dollariin.

Bidenin hallinnon harkitsema paketti on vielä suunnitelman asteella eikä presidentti ole aikeissa julkistaa ehdotuksia tällä viikolla, kertoo Valkoisen talon tiedottaja Jen Psaki.

”Hän harkitsee erilaisia vaihtoehtoja sekä eri laajuisia ja kokoisia suunnitelmia, joista presidentti keskustelee tiiminsä kanssa tulevina päivinä. Spekulaatiot ovat ennenaikaisia”, Psaki sanoo.

Psakin mukaan Biden kuitenkin ”keskittyy työpaikkoihin ja kaikkien amerikkalaisten elämän parantamiseen”.

Bidenin on tällä viikolla määrä kuulla neuvonantajia ja asiantuntijoita suunnitelmista. New York Timesin mukaan osa paketista aiottaisiin rahoittaa verotuksella, joka keskittyisi yritysten ja rikkaiden verojen kiristämiseen. Suunnitelman tavoitteena on myös vähentää taloudellista epätasa-arvoa.

Infrastruktuurin parantamiseen ja ilmastotoimiin keskittyvän kokonaisuuden lisäksi paketissa tulisi olemaan mukana esimerkiksi lastenhoitoon ja koulutukseen liittyvää tukea.

Nyt suunnitelmissa oleva paketti tulisi aiemman elvytyksen päälle. Bidenin 1,9 biljoonan eli 1900 miljardin dollarin elvytyspaketti hyväksyttiin Yhdysvaltain edustajainhuoneessa helmikuun lopussa.