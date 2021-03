Venäjä on yksi maailman suurimpia kasvihuonekaasujen tuottajia, nyt se yrittää kompensoida päästöjään Kaukoidän valtavien metsien avulla

Venäjä suunnittelee uutta digialustaa, jonka kautta yritykset voisivat kompensoida päästöjään pitämällä huolta metsistä Kaukoidän alueella.

Venäjä kuuluu maailman suurimpiin kasvihuonekaasujen tuottajiin sekä öljynviejämaihin. Venäjällä toimii myös kaasuyhtiö Gazprom, joka on yksi eniten hiilidioksidipäästöjä tuottavista yrityksistä koko maailmassa.

Fossiilisten luonnonvarojen lisäksi Venäjällä kasvaa valtavasti vihreää kultaa eli metsää.

Venäjän hallinto haluaakin nyt hyödyntää laajoja metsävarantojaan ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Kremlissä on luotu suunnitelma, joka hyödyntää erityisesti Venäjän Kaukoidän suurimmaksi osaksi asuttamattomia alueita, joiden koko on jopa kaksi kertaa Intian pinta-alan verran.

Venäjän suunnitelmissa on Bloombergin mukaan luoda digialusta, jolle kootaan satelliittien ja dronejen eli lennokkien keräämää dataa alueen metsien kyvystä sitoa hiilidioksidia.

Tavoitteena olisi kehittää päästökaupan kaltainen mekanismi, jonka kautta yritykset voisivat rahalla kompensoida päästöjään.

Lähes kaksi kolmasosaa Venäjästä on metsän peitossa. Venäjän metsäviraston mukaan viranomaisten valvoman metsämaan kokonaispinta-ala on yli miljardi, eli noin 1 146 000 000 hehtaaria.

Maa- ja metsätalousministeriön mukaan Suomen maapinta-alasta metsät peittävät yli 75 prosenttia. Puuntuotantoon soveltuvaa metsämaata on 20,3 miljoonaa hehtaaria.

Venäjän metsissä kasvaa Bloombergin mukaan arviolta 640 miljardia puuta, joita valtio haluaa hyödyntää ilmastotyössä. Venäjän metsänhoito on kuitenkin ollut suhteellisen heikolla tolalla ja metsäpalot ovat jokavuotisia. Maassa rekisteröidään vuosittain 9 000–35 000 metsäpaloa, joiden pinta-ala on 50 000–3 500 000 hehtaaria.

Viime vuonna Venäjän metsätalousministeriö laski, että maastopaloalueiden kokonaispinta-ala oli 13,7 miljoonaa hehtaaria tammi–heinäkuussa. Palaneesta maastosta metsää oli viranomaislähteiden mukaan 5–7 miljoonaa hehtaaria.

Lisäksi ilmastonmuutoksen arvioidaan lisäävän palojen määrää ja pinta-alaa.

Uuden suunnitelman myötä yritykset voisivat vuokrata metsäalueita Venäjän hallitukselta. Tarkoituksena olisi sitouttaa yritykset istuttamaan alueelle uusia puita ja suojelemaan olemassa olevaa metsää. Yritykset voisivat myös myydä päästöoikeuksia, jos niiden toimet lisäävät metsän kykyä sitoa hiilidioksidia.

Käytännössä tietoa metsien hiilensidonnasta voi olla vaikeaa laskea. Muutosten havaitseminen vaatisi myös yksityiskohtaista tietoa metsistä, mitä Venäjällä ei ole Bloombergin mukaan kerätty keskimäärin vuosikymmeniin. Myös puiden istuttamiseen liittyvät ilmastovaikutukset ovat kiistanalaisia.

Venäjän hallinnon tavoitteena on pyrkiä vakuuttamaan maailma ilmastotöistään YK:n ilmastokokouksessa, joka siirrettiin viime vuodelta koronapandemian vuoksi marraskuulle 2021.

Venäjä on jo aiemmin julistanut Siperian metsät maailman keuhkoiksi, mutta maata on kritisoitu yrityksestä saada valtavat päästönsä anteeksi metsiensä kautta. Venäjän mukaan sen metsien hiilisidontapotentiaalia pitäisi kunnioittaa enemmän. Ajatuksena on, että maan pitäisi päästä metsien ansiosta vähemmällä muissa ilmastoteoissa.

Vaikka Venäjä on tullut mukaan Pariisin ilmastosopimukseen, sen ilmastotavoitteita ei voi pitää kunnianhimoisina. Venäjän WWF:n ilmasto-ohjelmajohtaja Aleksei Kokorin sanoo Bloombergille, että valtaosa Venäjän päästöleikkauksista pitäisi tehdä uusiutuvalla energialla, uusien teknologioiden avulla ja energiatehokkuudella.

”Lisänä – ja erittäin tiukoilla kriteereillä – tulisi metsien käytön kehittäminen”, Kokorin sanoo.