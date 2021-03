Vuonna 2013 perustetun Better Up -startupin arvoksi määräytyi viimeisimmällä rahoituskierroksella 1,73 miljardia dollaria.

Prinssi Harryn tuore työpaikka Better Up keskittyy erityisesti yritysten ja niiden työntekijöiden henkisten voimavarojen parantamiseen.­

Prinssi Harry aloittaa uudessa työpaikassa.

Kuninkaalliset velvollisuutensa jättänyt Harry on nimitetty Better Up -kasvuyrityksen vaikuttavuusjohtajaksi. San Franciscossa perustettu yritys tarjoaa mobiilipohjaisia valmennus- ja mentorointipalveluja erityisesti yrityksille ja niiden työntekijöille.

”Tavoitteeni on nostaa esiin tärkeää dialogia liittyen mielenterveyteen, rakentaa tukea antavia ja myötätuntoisia yhteisöjä sekä edistää ympäristöä, jossa rehellinen ja haavoittuva keskustelu on mahdollista”, Harry kertoo yrityksen nimitystiedotteessa.

Better Upin toimitusjohtaja Alexi Robichaux sanoo, että uudessa tehtävässään Harry tulee ”nostamaan inhimillisen potentiaalin maksimoinnin merkitystä maailmanlaajuisesti”.

Better Up on perustettu vuonna 2013 ja sillä on yli 270 työntekijää. Sen verkostoon kuuluu noin 2 000 kouluttajaa ja asiakkaisiin kuuluvat esimerkiksi Nasa, Chevron, Mars ja Warner Media.

Viime kuussa Better Up keräsi 125 miljoonaa dollaria rahoituskierroksella, jossa yrityksen arvoksi määräytyi 1,73 miljardia dollaria.

Kyseessä ei ole Harryn ensimmäinen hovin ulkopuolinen työnantaja. Harry ja hänen vaimonsa Meghan Markle ovat esimerkiksi allekirjoittaneet mediasopimukset Netflixin ja Spotifyn kanssa. Pariskunta on myös perustanut Archewell-hyväntekeväisyysjärjestön.

Kaliforniaan asettunut pariskunta antoi pari viikkoa sitten haastattelun maailmankuululle juontajalle Oprah Winfreylle. Haastattelussa pari kertoi avoimesti haasteistaan esimerkiksi tabloid-lehdistön kanssa Britanniassa. Markle kertoi myös, ettei hän saanut apua mielenterveysongelmiinsa vaikka hänellä oli itsetuhoisia ajatuksia. Syyksi hän kertoi sen, että avun hakemista ei nähty hyvänä instituutiolle.

Haastattelun jälkeen brittihovi on joutunut kovan kritiikin kohteeksi erityisesti rasismiin liittyen. Haastattelussa Markle kertoi, että ennen pariskunnan pojan Archien syntymää kuninkaallisessa perheessä käytiin keskusteluja ja esitettiin huolta siitä, kuinka tumma lapsen iho tulisi olemaan.

Kuningatar Elisabet sanoi haastattelun julkitulon jälkeen olevansa pahoillaan ja ottavansa vakavasti rasismisyytökset, joita Harry ja Markle esittivät.