Tampereen monitoimiareena nosti Uros-yhtiön nimen suuren yleisön tietoisuuteen.

Oulusta ponnistava teknologiayhtiö Uros aikoo siirtää pääkonttorinsa Sveitsiin, kertoo Kauppalehti.

Suurelle yleisölle Uros on tullut tunnetuksi erityisesti Tampereelle nousevan monitoimiareenan nimestä. Uros Live -nimi herätti kohun heti julki tultuaan viime vuoden maaliskuussa.

Uros on areenan nimisponsori kymmenen vuoden sopimuksella. Yhtiön nimi juontuu sanoista universal roaming solutions.

Kauppalehden mukaan Uros-konsernin uusi emoyhtiö Uros AG sijaitsee Freienbachissa Schwyzin kantonissa. Sveitsi valikoitui pääkonttorin kotipaikaksi sijainnin, markkinaolosuhteiden, kansainvälisten huippuosaajien saatavuuden sekä rahoituslaitosten ja teknologiakumppaneiden läheisyyden vuoksi.

Vuonna 2011 Uroksen perustanut hallituksen puheenjohtaja Jyrki Hallikainen on asunut Sveitsissä jo pidempään.

Uroksen pääkonttori on tähän saakka sijainnut Oulussa Alppilan kaupunginosassa. Yrityksellä on yli 80 työntekijää. Konserni on muodostunut Suomessa toimivasta hallinnointiyhtiöstä ja ulkomailla toimivista tytäryhtiöistä.

Uroksen tärkeimpiä asiakkaita ja kumppaneita ovat kansainväliset operaattorit ja teknologiajätit, kuten ZTE, AT&T, China Telecom, Qualcomm, LG ja Motorola.

Konsernin teknologiajohtaja Rauno Jokelainen jatkaa Kauppalehden mukaan Uroksen Suomen maajohtajana ja Suomi jatkaa konsernin tuotekehityksen keskuksena.