Rakennusalan konsulttiyhtiö Sitowise on Helsingin pörssin listoilla huomisesta alkaen

Listautumisanti keskeytettiin, kun arvopaperien kysyntä ylitti tarjolla olevan määrän.

Sitowise on mukana esimerkiksi Raide-Jokerin suunnittelutyössä.­

Kaupankäynti rakennusalan suunnittelu- ja konsulttiyhtiö Sitowisen osakkeilla on määrä aloittaa Helsingin pörssissä huomenna, yhtiö kertoo. Kauppaa käydään loppuviikon ajan väliaikaisella prelistalla, ja ensi viikosta alkaen yhtiö on pörssin päälistalla.

Sitowise kertoi maaliskuun alussa suunnittelevansa päälistalle listautumista. Yhtiö kertoi hakevansa listautumisannilla tukea kasvustrategiansa ja yritysostojen toteuttamiseen.

Maaliskuun alussa kerrottiin, että Sitowisen listautumisanti koostuisi 75 miljoonan euron osakeannista ja yhtiön omistajien osakemyynnistä.

Nyt Sitowise on keskeyttänyt listautumisantinsa. Sekä yhtiön yleisö- ja henkilöstöanti että institutionaalisille sijoittajille suunnattu listautumisanti on ylimerkitty, eli arvopaperien kysyntä on ylittänyt tarjolla olevan määrän.

Yhtiön mukaan listautumisannissa tarjottujen osakkeiden määrä ja osakekohtainen hinta kerrotaan vielä tänään.

Sitowisella on projekteja pääosin Suomessa ja Ruotsissa. Keskiössä yhtiöllä ovat älykkään kaupunkikehityksen ja liikkumisen ratkaisut. Yhtiö on ollut muun muassa suunnittelemassa Helsinkiin rakennettavaa pikaraitiolinjaa Raide-Jokeria.

Konsernin liikevaihto oli viime vuonna noin 160 miljoonaa euroa.