Tesla yrittää taivutella Australiaa muuttamaan lakejaan, kaiken takana on muutaman sentin liian leveä sähkörekka

Australian lainsäädännön mukaan maan teillä saa ajaa ainoastaan 2,5 metriä leveät ajoneuvot. Teslan valmisteilla oleva sähkörekka on Australian teille 34 millimetriä liian leveä.

Sähköautoyhtiö Tesla haluaa Australian muuttavan autojen kokoa koskevaa lainsäädäntöään. Syynä on se, että Teslan valmistelema sähkörekka on liian leveä Australian teille.

Asiasta kertovat muun muassa yhdysvaltalaismedia CNET sekä uutistoimisto Bloomberg.

Australian lainsäädännön mukaan maan teillä saa ajaa ainoastaan 2,5 metriä leveät ajoneuvot. Tesla Semi on Bloombergin mukaan 34 millimetriä liian leveä.

”Australia jää tämän takia todennäisesti ilman Tesla Semin kaltaisia ensimmäisen sukupolven sähköisiä raskaita ajoneuvoja”, Tesla kirjoittaa julkilausumassaan.

Australia on ottanut sähköautot käyttöön varsin hitaasti. Sähköautojen osuus Australiassa myydyistä uusista autoista oli 0,6 prosenttia vuonna 2019, selviää maan sähköautoetujärjestön (Electric Vehicle Council) tilastoista. Esimerkiksi Suomessa sähköautojen osuus myydyistä uusista henkilöautoista oli vuonna 2019 noin 1,7 prosenttia ja viime vuonna jo 4,4 prosenttia.

Australia on kulkenut ilmastopolitiikan suhteen myös muuten eri suuntaan esimerkiksi EU:n, Japaniin ja Etelä-Koreaan nähden. Siinä missä ne pyrkivät hiilineutraaleiksi vuoteen 2050 mennessä, Australia ei ole sitoutunut mihinkään tiettyyn takarajaan.

Teslan sähkörekka on pitänyt julkaista jo vuosia sitten. Esimerkiksi vuonna 2017 Teslan perustaja Elon Musk sanoi, että nollasta sataan noin viidessä sekunnissa ilman lastia kiihtyvä auton tuotanto alkaa vuonna 2019. Nyt tavoitetta on siirretty, ja tuotannon on määrä alkaa tämän vuoden puolella.

Cnetin mukaan autolla pystyy ajamaan yhdellä latauksella yli 500 mailia eli yli 3 000 kilometriä. Auton hinnan arvioidaan pyörivän noin 150 000–180 000 dollarin eli noin 127 000–152 000 euron hujakoilla.

Vuonna 2017 HS kertoi, että Teslan tavoitteena on, että sen sähkörekat ajaisivat tulevaisuudessa ilman kuljettajaa, ja Tesla Semi on yhtiön mukaan varustettu kehittyneellä autopilotilla.