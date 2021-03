Kyytipalveluyhtiö Foodora allekirjoitti ensimmäisenä alustatalouden yrityksenä työehtosopimuksen Ruotsissa. Suomalainen Wolt etsii uusia malleja järjestää lähettien työ.

Tukholma

Keikka on pian ohi, ja seuraava jo tulossa.

Waleed Banaras sujauttaa ruokakassin sisään ovenraosta Tukholman Södermalmilla ja kipuaa takaisin sähköpyöränsä selkään.

Banaras on työskennellyt ruuanvälitysyhtiö Foodoran lähettinä puolisen vuotta. Korona-aikana työn löytäminen on ollut vaikeaa, mutta ruokalähetin hommiin pääsi. Banaras on tehnyt lähetin töitä myös suomalaisen Woltin, virolaisen Boltin ja yhdysvaltalaisen Uber Eatsin leivissä, mutta Foodora sopi hänelle parhaiten.

”Kyytejä tuli eniten ja tasaisesti. Olen tyytyväinen työvuoroihin ja palkkaan”, hän sanoo.

Kaikki eivät ole, ja Foodora onkin saanut Ruotsissa paljon kritiikkiä työehdoistaan ja lähettiensä kohtelusta.

Mutta pian lähettien työehdot kohentuvat, sillä Foodora on juuri tehnyt Ruotsissa historiaa.

Foodora ja Ruotsin kuljetusalan työntekijöitä edustava ammattiliitto Transportarbetareförbundet pääsivät helmikuussa sopuun työehdoista, ja Foodorasta tuli Ruotsin ensimmäinen alustatalouden yritys, joka on allekirjoittanut liiton työehtosopimuksen.

Huhtikuun alusta lähtien Foodoran pyörä- ja mopoläheteille taataan sopimuksen mukaan muun muassa kiinteä tuntipalkka sekä ylityö- ja viikonloppukorvaukset. Arkipäivisin lähetit saavat 70 kruunun (6,9 euroa) kiinteän tuntikorvauksen lisäksi 20 kruunua toimitusta kohden. Jos toimituksia on vähän, kuljettajalle taataan 100 kruunun tuntipalkka. Ilta- ja viikonloppulisät tarkoittavat monille läheteille palkan parantumista.

Lisäksi sopimuksessa sitoudutaan muun muassa vuosittaisiin palkankorotuksiin, korvauksiin pyörien ja työvaatteiden huollosta ja eläkkeisiin sekä vakuutuksiin, jotka ovat linjassa liiton muiden työehtosopimusten kanssa.

Työehtosopimus koskee yli 2 000:ta Foodoran lähettiä Ruotsissa. Waleed Banaras kehuu uusia ehtoja. Hän aikoo jatkaa töitä Foodoran lähettinä.

Waleed Banaras kertoo välillä sammuttavansa sähköpyöränsä moottorin päästäkseen kuntoilun makuun.­

Helpolla sopimus ei syntynyt, kertoo ammattiliiton neuvottelija Mats H. Andersson. Keskustelut kestivät vuoden.

”Emme ole täysin tyytyväisiä itse sopimukseen, koska emme onnistuneet sopimaan kaikista työehdoista, mutta olemme tyytyväisiä, että ylipäätään pääsimme sopimukseen. Tämä sopimus tulee olemaan seuraavien neuvottelujen pohjalla”, Andersson sanoo.

Ruotsalaiset ottivat neuvotteluissa oppia Norjasta, jossa Foodoran pyörälähetit järjestäytyivät ja menivät lakkoon. Seurauksena Foodora ja paikallinen ammattiliitto pääsivät lopulta sopuun työehtosopimuksesta vuoden 2019 syksyllä.

”Norja oli meille hyvä esimerkki. Siellä lähettien toiveita otettiin huomioon. Ruotsissa ongelma oli, että lähetit eivät olleet meidän jäseniämme, joten pyrimme hankkimaan lähettejä jäseniksi ja keskustelemaan heidän kanssaan, jotta saimme kuvan alan ongelmista”, Mats H. Andersson kertoo.

Ammattiliitto on kuvaillut työehtosopimusta historialliseksi, mutta kaikki Foodoran brändin alla lähettinä toimivat eivät sopimuksen piiriin kuulu. Noin 1 000 autoilla ruokaa toimittavaa lähettiä jäi sopimuksen ulkopuolelle, sillä he työskentelevät yhtiölle, jonka kanssa Foodora on tehnyt sopimuksen kuljetuksista. Heidän peruspalkkansa on yhä 0 kruunua, ja palkkaa tulee vain toimituksista.

Alustatalouden yritykset, kuten Foodora ja Wolt, ovat kasvaneet pandemian aikana vauhdilla, kun kysyntä ruuan ja muiden tavaroiden kotiinkuljetukselle on räjähtänyt.

Foodora toimii Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa, mutta sen emoyhtiö Delivery Hero pyörittää pariakymmentä erinimistä ruuanvälityspalvelua yli 50 maassa. Wolt toimii yli 20 maassa.

Foodoran ruokakuriirit toimittavat tilauksia myös pienillä ajoneuvoilla.­

Ruuanvälitysyhtiöt toimivat eri maissa eri tavoin. Ala hakee vielä muotoaan, ja työehdoista väännetään ympäri maailmaa. Ytimessä on kysymys siitä, pitäisikö alustayhtiöille työskenteleviä lähettejä kohdella työntekijöinä vai freelancereina tai yrittäjinä. Esimerkiksi Britanniassa Uber kertoi viime viikolla kohtelevansa jatkossa kuljettajiaan työntekijöinä.

Uutinen poiki Suomessakin keskustelua, kun liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd) yhdisti suomalaisen siivousyritys Freskan Uberin toimiin Britanniassa.

Lue lisää: Ministeri Harakan twiitti suututti suomalaisen siivousyrityksen: ”Asiakkaan on helppo kuvitella, että ministeri tietää, mistä puhuu”

Ruotsissa ammattiliitto käy keskusteluja kaikkien toimijoiden kanssa, myös suomalaisen Woltin, jonka Ruotsissa käyttämä malli ei Anderssonin mukaan tällä haavaa sovi perinteiseen ruotsalaiseen malliin.

Woltin malli eroaakin Foodorasta.

Foodoran lähetit työskentelevät Ruotsissa työntekijöinä. Heillä siis on työsopimus, ja niin oli jo ennen työehtosopimuksen hyväksymistä.

Woltin lähetit puolestaan työskentelevät kahdella eri tavalla. Noin 90 prosenttia on työsuhteessa Woltin ulkopuoliseen yritykseen, jonka kanssa Woltilla on sopimus. Noin 10 prosenttia läheteistä työskentelee yrittäjinä, samoin kuin kaikki Woltin lähetit Suomessa.

”Me haluamme, että Woltin, kuten muidenkin vastaavien yritysten, lähetit ovat yritysten työntekijöitä, joilla on työajat ja selkeät säännöt”, Andersson sanoo.

”Pyörälähetti ei ole tyypillinen väliaikainen keikkatyö, vaan pyöräläheteille on jatkuva tarve. Työnantajalla pitää olla työnantajavastuu.”

Tuttu näky Tukholman katukuvassa: kilpailevat ruuanvälitysyhtiöt vieri vieressä. Wolt on suomalainen, Bolt virolainen.­

Woltin Suomen-maajohtaja Henrik Pankakoski kertoo sähköpostin välityksellä HS:lle, että Wolt on käynyt Ruotsissa alustavia tutustumiskeskusteluja ammattiliittojen kanssa. Pankakosken mukaan yhtiö jakaa yhteiskunnallisen huolen yrittäjälähettien turvaverkoista, joita tulisi Pankakosken mukaan parantaa, oli yhteistyön malli mikä hyvänsä.

”Yrittäjämallin hyvä puoli on, että lähetti voi valita itse työaikansa, ja voimme tarjota työtä mahdollisimman monelle”, hän sanoo.

”On hyvä päästä näkemään, miten muissa maissa solmitut työehtosopimukset toimivat. Samalla on hyvä huomioida, että ulkomaiset työehtosopimukset eivät välttämättä ole suoraan monistettavissa Suomeen työlainsäädäntöjen erojen vuoksi.”

Viime vuoden lokakuussa Suomen työ- ja elinkeinoministeriön alainen työneuvosto linjasi, että Woltin ja Foodoran ruokalähettejä ei pitäisi kohdella yrittäjinä vaan työntekijöinä. Linjaus ei ole oikeudellisesti sitova, mutta sekä Wolt että Foodora kertoivat pohtivansa toimintaansa linjauksen pohjalta. Suomessa Foodoran lähetit toimivat yhä freelancer- tai yrittäjäpohjalta.

Pankakosken mukaan Wolt selvittää parhaillaan erilaisia tapoja järjestää lähettien työ Suomessa. Yksi vaihtoehto on sama malli, joka yhtiöllä on nyt Ruotsissa.

”Pöydällä olevia hyvin alustavia vaihtoehtoja ovat toimiminen lähetit työllistävän yhteistyöyrityksen kanssa Ruotsin tapaan tai lähettien suora työllistäminen työsuhteessa yrittäjämallia tiukemmilla työehdoilla. Kolmas vaihtoehto on jatkaa nykyisellä yrittäjämallilla, mitä valtaosa läheteistä kertoo suosivansa.”

Kokonaan työsuhdemalliin siirtymisessä Pankakoski näkee uhkia. Sen mukana moni lähetti menettäisi Pankakosken mukaan kokonaan mahdollisuuden Wolt-keikkoihin. Lisäksi työstä tulisi vähemmän vapaata, koska siitä seuraisi todennäköisesti ennalta määritellyt työvuorot, lähettejä seuraavat esimiehet ja tulostavoitteet.

Foodora on saanut Ruotsissa kritiikkiä juuri lähettien valvonnasta. Sydsvenskan-lehden toimittaja työskenteli Foodora-lähettinä kuukauden ja paljasti jutussaan, miten lähettien työtä valvotaan.

Lehden mukaan Foodoran sovellus mittaa lähettien nopeutta useilla eri mittareilla ja lähettää viikon päätteeksi läheteille arvosanan, jonka avulla lähetit pannaan paremmuusjärjestykseen. Lähetit kokivat, että heitä painostetaan näin jatkuvasti työskentelemään nopeammin. Oikeusministeri Morgan Johansson kuvaili jutun perusteella työehtoja ”epäinhimillisiksi”.

Jutun julkaisun jälkeen Foodora pahoitteli lähettiensä kokemaa stressiä mutta kertoi jatkavansa lähettien työn mittaamista.

Valvonnan huonot puolet nostaa esille myös Woltin Pankakoski.

”Osa työsuhdetta kokeilleista kilpailijoista on saanut erityisesti lähetin suorituksen valvontaan liittyvistä asioista läheteiltä itseltään kovaa kritiikkiä esimerkiksi juuri Ruotsissa”, Pankakoski sanoo.

Ruotsin Foodoran logistiikkajohtaja John Denbratt pitää Ruotsissa solmittua työehtosopimusta merkittävänä askeleena yhtiölle.

”Se osoittaa, että olemme ja haluamme olla relevantti myönteinen voima tulevaisuuden työmarkkinoilla Ruotsissa”, hän sanoo.

”Tämä ei ole mikään pr-jippo. Me halusimme löytää mallin, joka sopii meille ja kuljettajillemme.”

Foodoran logistiikkajohtaja John Denbratt kuvattiin hänen suosikkiravintolassaan Meno Malessa Tukholman Kungsholmenilla. Napolilaista pitsaa tarjoava ravintola saa noin 50 Foodora-tilausta päivässä.­

Pandemia-aikana Foodoran kasvu on kiihtynyt. Denbrattin mukaan Ruotsissa yhtiöllä on nyt noin 3 000 lähettiä. Kasvua on tullut myös siitä, että Foodora on alkanut toimittaa koteihin muun muassa ruokatarvikkeita, kirjoja ja elektroniikkaa.

Kilpailu on kovaa, mutta Denbratt ei näe suomalaista Woltia Foodoran merkittävimpänä kilpailijana Ruotsissa. Wolt ei kerro lähettiensä tarkkaa määrää Ruotsissa, mutta heitä on yhtiön mukaan nelinumeroinen määrä.

”Wolt on Ruotsissa suhteellisen pieni toimija, joten me vertaamme itseämme isompiin globaaleihin pelureihin kuten Amazoniin. Etenkin nyt, kun olemme laajentuneet kolmannen sukupolven digitaaliseen kauppaan, jota kutsumme nimellä q-handel.”

Foodoran q-handel (quick commerce) tarkoittaa juuri muun muassa elektroniikan ja muiden tavaroiden nopeaa, noin 30 minuutissa tapahtuvaa kuljetusta asiakkaan kotiin.

”Tämä segmentti tulee kasvamaan suureksi, ja siinä on meidän kilpailuasemamme.”

Tulevaisuudessa Foodora aikoo kuljettaa ruokaa ja tavaroita myös roboteilla. Yhtiö kertoi robottikokeilusta pian työehtosopimusuutisen jälkeen. Foodora testasi maaliskuussa Tukholmassa itsenäiseen ajoon kykenevää Doora-robottia, jonka Denbratt toivoo tulevan kaupalliseen käyttöön lähivuosina.

Myös Wolt testasi kuljetusrobotteja Tallinnassa vuonna 2016, mutta toistaiseksi suomalaisyhtiö ei suunnittele robottikuljetuksien käyttöönottoa.

Foodoran pieni pinkki robotti painaa noin 30 kiloa, kulkee kuusi kilometriä tunnissa ja pystyy kuljettamaan hieman enemmän tavaraa kuin pyörälähetti.

Foodora testasi itsestään ajavaa kuljetusrobottia Tukholmassa maaliskuussa.­

”Pyrimme lähivuosina yhteistyössä viranomaisten kanssa tuomaan kaduille satoja robotteja. Tekniikka on kypsymässä. Yhdysvalloissa vastaavia on jo käytössä”, Denbratt sanoo.

Logistiikkajohtajan mukaan tulevaisuudessa robotit hoitavat kuljetuksia yhä enemmän, mutta pyöräläheteistä yhtiö ei aio luopua.

”Robotit tulevat täydentämään lähettien työtä”, Denbratt sanoo.

Robotti kulkee yhdellä latauksella kahdeksan tuntia. Työsopimusta se ei tarvitse.