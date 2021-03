Keittiö- ja puutarhavälinevalmistaja odottaa vertailukelpoisen liikevoiton ylittävän 120 miljoonaa euroa, mutta jäävän alle vuoden 2020 tason.

Keittiö- ja puutarhavälineitä valmistava Fiskars kertoo nostavansa tulosohjeistustaan vuodelle 2021, sillä yhtiön liiketoiminta on kehittynyt alkuvuonna odotuksia paremmin.

Yhtiö odottaa nyt, että sen vertailukelpoinen tulos (ebita) jää alle vuoden 2020 tason, mutta ylittää 120 miljoonaa euroa. Aiemmassa tulosohjeistuksessa Fiskars arvioi, että yrityksen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja ylittää 110 miljoonaa euroa, mutta jää alle viime vuoden tason.

Fiskars odottaa tuloksensa (ebita) kasvavan alkuvuonna merkittävästi edellisvuoden tasosta.

”Myönteinen kehitys on jatkunut vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Vaikka liikkeitä on ollut suljettuna joillain markkinoilla, on liikevaihto kasvanut vahvan kysynnän tukemana. Kysyntä on ollut vahvaa kaikissa liiketoimintayksiköissä. Kuluttajat etsivät elämyksiä arjessaan ja olemme menestyksekkäästi vastanneet näihin tarpeisiin”, sanoo toimitusjohtaja Nathalie Ahlström.

Hänen mukaansa Näkyvyys pysyy kuitenkin edelleen heikkona koronapandemista johtuen, sillä vähittäiskaupan sekä kuluttajien kysynnän kausivaihtelut saattavat edelleen poiketa normaalista.

Fiskars kertoi aikaisemmin maaliskuussa aloittavansa myymäläverkostoaan koskevat yt-neuvottelut, joiden piirissä on 113 henkilöä. Yhtiö aikoo sulkea osan myymälöistään ja samalla laajentaa toisaalla. Fiskars kertoo alustavasti suunnittelevansa myös yhden uuden myymälän avaamista.