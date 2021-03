Synlabin kilpailija Vita Laboratoriot valitti sopimuksista ja katsoo päässeensä tavoitteeseensa. Husin diagnostiikkajohtajan Lasse Lehtosen mukaan Hus aikoo kilpailuttaa jatkokauden.

Markkinaoikeus on antanut tuomionsa kahdesta Vita Laboratorioiden syyskuussa 2020 tekemästä valituksesta, jotka kohdistuivat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin tekemiin suorahankintoihin.

Markkinaoikeus kumosi Husin päätöksen nyt voimassa olevaan hankintaan liittyvästä optiokaudesta ja kielsi miljoonan euron sakon voimalla panemasta hankintapäätöstä tältä osin täytäntöön. Muilta osin valitukset hylättiin.

Markkinaoikeus hylkäsi valitukset, mutta kumosi toiseen hankintaan liittyvän optiokauden.

Hus teki keväällä 2020 sekä syyskuussa 2020 sopimukset koronavirusanalytiikan hankkimisesta Synlab-laboratorioilta. Kevään sopimus oli arvoltaan noin 10 miljoonaa euroa, kun syksyllä sopimuksen arvo nousi jo 100 miljoonaan euroon. Tarkoitus oli nostaa koronavirustestien kapasiteettia merkittävästi.

Vita Laboratoriot jätti syyskuussa 2020 markkinaoikeudelle kaksi näihin hankintoihin liittyvää valitusta.

Vita Laboratoriot ja Synlab ovat Suomen suurimmat yksityiset laboratoriot ja toistensa kilpailijoita.

Markkinaoikeuden mukaan hankintayksikkö eli Hus ei ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti, kun se on neuvotellut vain valitun tarjoajan eli Synlabin kanssa hankintasopimuksen ehdoista äärimmäisen kiireellisen tapauksen aiheuttamissa teknisissä ja ajallisissa rajoitteissa.

Hankinta oli niin sanottu suorahankinta, eli Hus ei kilpailuttanut sitä. Näin voi tehdä hankintalain mukaan tietyin ehdoin.

Molempien hankintojen osalta markkinaoikeus katsoi Husin suorahankinnoilla olleen äärimmäisen kiireellinen ja hankintayksiköstä riippumaton ennalta arvaamaton tarve.

Markkinaoikeus kuitenkin kumoaa Husin hallituksen syyskuussa tekemän hankintapäätöksen siltä osin, kun se koskee hankintapäätöksen kohteena olevan sopimuksen optiokautta ja sen käyttämistä. Markkinaoikeus kieltää Husia tekemästä hankintasopimusta kyseisen päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön.

Uhkana on miljoonan euron sakko, jos Hus näin tekisi.

Husin ja Synlabin sopimus on voimassa heinäkuulle 2021 asti, ja sopimuksen jatkoa koskevaa optiota ei siis saa käyttää. Optiolla sopimuskautta olisi voinut jatkaa vuoden 2021 loppuun.

Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen sanoo, että Hus olisi joka tapauksessa kilpailuttanut jatko-osuuden. Sitä on hänen mukaansa jo valmisteltu.

”Näkemyksemme tällä hetkellä on, että vuoden 2022 loppuun saakka ainakin jonkinlaista valmiutta tarvitaan analyysikapasiteetin ylläpitämiseen”, Lehtonen sanoo.

Hänen mukaansa heinäkuuhun osuva sopimuskauden päättyminen saattaa tuoda käytännön ongelmia, jos toimittaja vaihtuu.

”Se on monimutkainen logistinen ketju, kun näytteitä tulee kymmenistä pisteistä ympäri Etelä-Suomea. Mutta kaikki on järjestettävissä, ja olettamus on se, että saadaan Synlabiltakin sitten hyvä tarjous, joka voi olla hyvin kilpailukykyinen.”

Vita Laboratorioiden toimitusjohtaja Jukka Hurme sanoo markkinaoikeuden päätöksen olevan yhtiön tavoitteiden mukainen, kun Hus ja Synlab eivät nyt markkinaoikeuden päätöksellä voi laittaa optiota täytäntöön ja jatkaa sopimustaan.

”Meidän tavoitteemmekaan ei ollut saada sopimusta puretuksi, koska se olisi ollut mahdotonta. Markkinaoikeus kuitenkin ymmärsi, että on tapahtunut 50 miljoonan euron hankintavirhe, ja se on nyt kumottu.”

Jos uusi tarjouskilpailu tulee, Hurmeen mukaan Vita Laboratoriot on siihen valmis osallistumaan.

Vitan mielestä uuden tarjouskilpailun niin sanottuine teknisine vuoropuheluineen tulisi käynnistyä jo lähiaikoina, jotta kaikilla tarjoajilla on tasapuoliset mahdollisuudet valmistella tarjouksensa.

Osapuolet voivat valittaa markkinaoikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos saavat valitusluvan.

Syyskuun sopimusta koskevan päätöksen osalta Hus joutuu korvaamaan Vita Laboratorioiden oikeudenkäyntikulut, jotka ovat 30 000 euroa. Kevään sopimuksen osalta noin 12 500 euron oikeudenkäyntikulut joutuu korvaamaan valituksen tehnyt Vita.