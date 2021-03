Työeläkevakuutusyhtiö Varman käsittelemissä työkyvyttömyyseläkehakemuksissa on kyse vaikeista koronavirusinfektioista.

Työeläkevakuutusyhtiö Varma on käsitellyt alkuvuoden 2021 aikana kuusi työkyvyttömyyseläkehakemusta, joissa koronavirusinfektio on työkyvyttömyyden keskeinen syy.­

Koronaviruspandemian vaikutukset alkavat vähitellen näkyä myös eläkehakemuksissa. Työeläkevakuutusyhtiö Varma on käsitellyt alkuvuoden 2021 aikana kuusi työkyvyttömyyseläkehakemusta, joissa koronavirusinfektio on työkyvyttömyyden keskeinen syy.

Varman ylilääkärin Jan Schugkin mukaan kaikissa tapauksissa on kyse vaikeista koronavirusinfektioista, jotka ovat vaatineet jopa kuukausien teho- ja osastohoitojaksoja. Pitkittyneen työkyvyttömyyden syynä on ollut sairauden aiheuttama lihaskunnon ja toimintakyvyn heikentyminen sekä erityisesti keuhkojen toimintaan liittyvät ongelmat.

”Sairaalahoidon aikana hakijoiden yleiskunto on heikentynyt, ja monille heistä on kehittynyt lisäksi erilaisia sydän- ja verenkiertoelimistön sekä hengityselimistön komplikaatioita, kuten keuhkovaltimotukoksia ja eriasteisia keuhkoinfektioita”, Schugkin kertoo tiedotteessa.

Iältään eläkkeiden hakijat ovat 56–62-vuotiaita. Yhtä lukuun ottamatta heillä on kaikilla vakavalle koronavirusinfektiolle altistavia perussairauksia. Toistaiseksi Varma on myöntänyt jatkuvan työkyvyttömyyseläkkeen yhdelle hakijalle. Muille on myönnetty määräaikaisia työkyvyttömyyseläkkeitä eli kuntoutustukijaksoja, sillä hoitavat lääkärit ovat arvioineet työkyvyn palautumisen olevan mahdollista kuntoutusjakson jälkeen.

Schugk uskoo, että koronavirusinfektion aiheuttamia työkyvyttömyyseläkehakemuksia tullaan näkemään jatkossa vielä lisää.

”Vaikka vaikeat sairaustapaukset ovat painottuneet iäkkäämpään väestöön, myös työikäisiä on sairastunut vakavasti. Ensimmäisestä epidemia-aallosta on kulunut vuosi, joten pitkittyneesti työkyvyttömät siirtyvät sairauspäivärahakauden päättyessä työeläkejärjestelmään kevään aikana. Vastaavasti toisen aallon seuraukset kohtaamme syksyn tullen”, hän arvioi.

Eläkehakemusten lisäksi pandemia on jonkin verran näkynyt myös Varman tarjoamassa ammatillisessa kuntoutuksessa.

”Olemme saaneet joitakin asiakasyhteydenottoja tilanteissa, joissa opiskelijakuntoutujien koulutukseen kuuluvat työharjoittelut ovat keskeytyneet koronan takia. Myös koulutuksen venymisiä tulee, kun näyttökokeita ei saada hoidettua. Työpaikoilla tehtäviä työkokeiluitakin keskeytyy jonkin verran. Keskeytysten määrät ovat olleet niin pieniä, että emme ole työeläkealalla antaneet poikkeusohjeita näihin tilanteisiin. Seuraamme kuitenkin tilanteen kehitystä tarkasti”, eläkejohtaja Jyrki Rasi kertoo tiedotteessa.