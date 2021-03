Xinjiangin ihmisoikeustilannetta kommentoineet länsimaiset tavaramerkit ovat ajautuneet Kiinan painostuksen kohteiksi.

Kiina on alkanut painostaa länsimaisia tavaramerkkejä, kuten ruotsalaista muotijättiä H&M:ia Xinjiangin tilanteen kritisoinnista.­

Kiina on ryhtynyt painostamaan useita tavaramerkkejä, jotka ovat kritisoineet maan länsiosassa Xinjiangissa tapahtunutta vähemmistöjen sortoa.

Kiinassa julkiseen ryöpytykseen ovat joutuneet esimerkiksi urheilubrändi Nike, muotijätti H&M ja luksustuoteyhtiö Burberry. Yhtiöt ovat saaneet kovaa kritiikkiä Kiinan sosiaalisessa mediassa, joka on tiukasti valtion kontrollissa. Asiasta kertovat muiden muassa AFP ja Reuters.

Euroopan unionin ulkoministerit vahvistivat tällä viikolla pakotteiden langettamisen neljälle kiinalaisviranomaiselle uiguurien kaltoinkohtelusta. Kiina vastasi tähän lähes välittömästi asettamalla tukun omia pakotteitaan eurooppalaisille poliitikoille ja tutkijoille.

Nyt usea kiinalainen verkkokauppa ja kaksi julkisuudenhenkilöä ovat lopettaneet yhteistyön H&M:n kanssa. H&M kertoi jo viime vuonna olevansa ”syvästi huolissaan” Xinjiangin uiguurien tilanteesta. Yhtiö on kertonut, ettei se aio käyttää Xinjiangista peräisin olevaa puuvillaa.

Kiinalaiset julkisuudenhenkilöt ovat kertoneet yhteistyön päättymisestä myös Adidaksen, Conversen ja Calvin Kleinin kanssa. Peliyhtiö Supercellin omistava Tencent taas vetäytyi yhteistyöstä Burberryn kanssa.

Samanaikaisesti kiinalaiset televisiotähdet Wang Yibo ja Tan Songyun ovat kertoneet lopettavansa kaiken markkinointiyhteistyön Niken kanssa. Myös Niken viimevuotinen lausunto ihmisoikeusasiasta on noussut jälleen pintaan tällä viikolla.

Kuukausia sitten julkaistut lausunnot ovat tulleet jälleen ajankohtaisiksi pakotteiden asettamisen myötä. EU:n pakotepäätöksen jälkeen omista Kiinan-vastaisista pakotteistaan kertoivat maanantaina myös Britannia, Yhdysvallat ja Kanada.

Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan ainakin miljoona uiguuria ja muita pääosin muslimivähemmistöihin kuuluvia on vangittu Kiinan länsiosassa Xinjiangissa leireille, joissa teetetään pakkotyötä ja joissa naisia on steriloitu. Kiina on tiukasti kiistänyt syytökset uiguurien pakkotyöstä.

Esimerkiksi Yhdysvallat on määritellyt Kiinan toimet uiguurialueella kansanmurhaa vastaaviksi.