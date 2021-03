NY Times: New Yorkin osavaltio hyväksymässä kannabiksen viihde­käytön ja koti­kasvatuksen

The New York Timesin tietojen mukaan päätös mahdollistaisi kannabiksen toimitukset ja luvat klubimaisille baareille, joissa voisi käyttää kannabista mutta ei alkoholia.

New Yorkin osavaltion päättäjät pääsivät torstaina sopimukseen kannabiksen viihdekäytön sallimisesta 21-vuotiaille ja sitä vanhemmille. Asiasta kertoo The New York Times.

Hyväksymispäätös oli kariutunut jo useita kertoja, mutta lopulta osavaltion pääkaupungin Albanyn päättäjät ja demokraatti­kuvernööri Andrew Cuomo pääsivät asiassa yhteisymmärrykseen.

NY Timesin lähteiden mukaan lakiesitys voisi läpäistä osavaltion demokraatti­enemmistöisen lainsäädäntöelimen ensi viikolla.

Lehden tietojen mukaan päätös mahdollistaisi kannabiksen toimitukset ja luvat klubimaisille baareille, joissa voisi käyttää kannabista mutta ei alkoholia. Samankaltaista liiketoimintaa on esimerkiksi Hollannissa.

Lisäksi yksityishenkilöt voisivat kasvattaa korkeintaan kuuden kasvin verran huumausainetta kotonaan sisä- tai ulkotiloissa henkilökohtaista käyttöä varten.

Jos lakiesitys hyväksytään, kannabiksen laillinen myynti voisi alkaa suunnilleen vuoden päästä. Viranomaisten olisi kuitenkin ensin laadittava tarkat säännöt muun muassa tukkukauppiaiden ja kasvattajien toimintaan sekä verotukseen.

Kuvernööri Cuomon kanslia on aiemmin arvioinut, että kannabiksen laillistaminen synnyttäisi noin 350 miljoonan dollarin verotulot.

Kannabikseen liittyvän säännellyn liiketoiminnan arvioidaan olevan tulevaisuudessa arvoltaan noin 4,2 miljardia dollaria, ja se voisi luoda kymmeniätuhansia uusia työpaikkoja.

New Yorkin päätöksen toivotaan myös vähentävän mustien ja latinojen suhteettoman yleisiä pidätyksiä vähäisistä kannabikseen liittyvistä rikoksista verrattuna valkoiseen väestöön, NY Times kirjoittaa.

Yhdysvalloissa kannabiksen viihdekäyttö on jo laillista muun muassa Kaliforniassa, Nevadassa ja Arizonassa.