Wide ContentPlaceholder

Talous | Lentäminen

Kun taivas tyhjeni

Pandemia on luonut maailman, jossa on entistä vähemmän yhteyksiä. Näin lentomatkustaminen on muuttunut yhdessä vuodessa.

Tilaajille

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi

The Wall Street Journal vertaili lentoliikenteen kehitystä helmikuun viimeisen perjantain 2020 ja helmikuun viimeisen perjantain 2021 välillä.­

Koronapandemia on vähentänyt dramaattisella tavalla lentojen määrää ympäri maailmaa. The Wall Street Journal analysoi ilmailun dataa keräävän Cirium Core -yhtiön lentotietoja 24 tunnin ajalta perjantaina 28. helmikuuta 2020. Vastaava vertailu tehtin perjantaina 26. helmikuuta 2021.