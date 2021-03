Ipanainen ajautui viime vuonna konkurssiin, mutta yrittäjä Anu Mäkinen aloitti nyt alkuvuonna uuden yrityksen. Rajoitukset uhkaavat erikoisliikettä, vaikka Prisma saa myydä seinän takana mitä tahansa tuotteita.

Anu Mäkisen perustamalla Kidialla on tällä hetkellä Mäkisen lisäksi kaksi työntekijää. ”Olemme puhuneet lomautuksista, mutta teen kaikkeni, ettei niihin tarvitse turvautua.”­

Pienyrittäjät ja erikoisliikkeet odottavat epätietoisina uusia liikkumisrajoituksia.

Hallituksen esityksessä kauppoja ei määrätä kiinni eikä niiden aukioloaikoihin puututa. Sen sijaan esitys antaisi ostaa vain elintarvikkeita ja sellaisia tuotteita, ”joita ruokakaupoissa, apteekeissa, huoltoasemilla ja kioskeissa vakiintuneesti myydään”. Shoppailu ja myymälöissä käyskentely halutaan kieltää, jotta koronavirus ei tarttuisi.

Sallittujen välttämättömyyksien listaan eivät kuulu esimerkiksi lastenvaatteet, joita myy Anu Mäkisen alkuvuonna perustama Kidia. Käytettyjä eli second hand -lastentarvikkeita myyvä liike sijaitsee kauppakeskus Hertsissä Helsingissä.

”Tunnelmia kuvaa parhaiten sana epämääräinen. Yritysten suuntaan on ollut vain vähän varmaa tietoa. Kaikki, mitä olen lukenut, on aika sekavaa ja vähän epäjohdonmukaista”, Mäkinen sanoo.

Torstaina hallituksen tiedotustilaisuudessa alivaltiosihteeri Timo Lankinen sanoi, että kauppareissun tarkoitus on hallituksen esittämissä rajoituksissa tärkein tekijä. Esimerkiksi koristetarvikkeen voisi hankkia ruokakaupasta, jos kauppaan menee elintarvikkeiden hankkimisen tarkoituksessa.

Ei ole tiedossa, mihin asti tämä sääntö pätee eli olisiko laillista käydä ruokakaupassa käynnin ohessa samassa kauppakeskuksessa sijaitsevassa muussa kaupassa.

”Liiketilamme seinänaapurina on Prisma, ja samassa kauppakeskuksessa on Tokmanni. Seinän takana voidaan myydä mitä tahansa, ja Alkossakin saa asioida. Epäselvää on, voidaanko meidän asiakkaillemme asettaa sakkoja”, Mäkinen sanoo.

Toisaalta voi sanoa, että lapsille on välttämätöntä hankkia vaatteita.

”Jos kurahousut ovat menneet pieneksi, on aika välttämätöntä hankkia uudet tilalle. Tällainen rajanveto on aika mahdotonta.”

Mäkinen ottaa yhdeksi esimerkiksi polkupyörät. Onko polkupyörän ostaminen välttämätöntä? Jos ei ole, sitä ei voisi käydä ostamassa polkupyörien erikoisliikkeessä. Sen sijaan Lankisen tulkintaa mukaillen pyörän voisi ostaa Prismasta, kunhan sinne on mennyt ostamaan leipäpussia.

”Sesonki on alkamassa, ja heille on varmaan aika hyvä kevät tulossa. Ei voi olla niin, että toiset hyötyvät rajoituksista ja toiset kärsivät”, Mäkinen sanoo.

Kidian alkutaival on käynnistynyt hyvin. Mäkinen sanoo, että runsaan kuukauden aukiolon aikana kaikki myyntitavoitteet ovat ylittyneet.

”Otin tietoisen riskin, kun lähdin perustamaan yritystä. Ennakoin, että keväällä koronatilanne voi pahentua, mutta olisin ehkä odottanut selkeämpiä rajoituksia yrityksille.”

Mäkinen toivoo, että erikoisliikkeille tulisi taloudellista tukea. Hän kuitenkin arvioi, ettei Kidia olisi niihin oikeutettu, koska liiketoiminta on alkanut vasta hiljattain. Vuokranalennuksista yritys ei ole neuvotellut, mutta Mäkinen kehuu vuokranantajan tukea ja tiedottamista.

Kidian tuotteita on mahdollista myydä verkossa. Mäkinen ei kuitenkaan haluaisi turvautua vain verkkokauppaan, koska kirpputorihintaisten tuotteiden lähettämisessä ja palautuksissa olisi hyvin paljon työtä ja sen myötä kustannuksia.

”Kolmen tai neljän euron tuotteelle tulee aika monta työvaihetta.”

Vuoden 2014 lopulla Mäkinen oli mukana perustamassa lastentarvikkeita myyvää Ipanaista. Toissa vuonna yritys joutui yrityssaneeraukseen. Viime vuonna yritys ajautui konkurssiin.

Talousvaikeuksien ainoa syy ei ollut koronavirus, mutta rajoitukset eivät helpottaneet tilannetta. Yrityssaneerauksen vuoksi yritys oli automaattisesti koronatukien ulkopuolella, eikä liiketilan vuokraan tullut alennusta.

Mäkinen on siis vuoden aikana kokenut yrityssaneerauksen, konkurssin ja lopulta uuden yrityksen perustamisen.

”Ipanaisen konkurssi oli tosi raskas. Koko viime syksyn etsin töitä ja mietin, mitä haluan tehdä seuraavaksi.”

Lopulta näkymä kirkastui ja 42-vuotias Mäkinen päätti perustaa uuden yrityksen. Ennen yrittäjyyttä hän on työskennellyt muun muassa aikuiskoulutusalalla koulutusasiantuntijana.

”Ipanaisella olin erikoistunut markkinointiin ja verkkokauppaan. Nykyisessä pienessä yrityksessä teen kaikkea mahdollista.”

Mäkinen kuvailee itseään innovatiiviseksi tyypiksi, jonka suurin vahvuus on palvelujen kehittämisessä.

”Pystyn saamaan asioita aikaan nopeasti. Kidia pistettiin pystyyn kuukauden päästä siitä, kun olin tehnyt päätöksen uuden yrityksen perustamisesta.”

Myös Ipanaisella oli uusien tuotteiden myynnin lisäksi kirpputori. Se oli Mäkisen mukaan yrityksen kannattavinta liiketoimintaa. Kidian menestyksen Mäkinen uskoo tulevan keskittymällä yhteen asiaan, joka tehdään hyvin.

Mäkisen tavoitteena on laajentaa ja perustaa uusia myymälöitä. Ensimmäiselle vuodelle liikevaihdon tavoitteena on noin 200 000–300 000 euroa.

Alkuvuonna Kidian perustanut Anu Mäkinen aikoo laajentaa liiketoimintaa ja perustaa uusia liikkeitä.­

Konkurssi opetti Mäkiselle sen, että elämä jatkuu ja kaikesta voi selvitä – myös uusista rajoituksista.

”Olen itkenyt tätä asiaa. On ollut tosi paha mieli ja tuntunut epäreilulta. En kuitenkaan jää siihen tunnetilaan. Tilanne ei ole hyvä, mutta keksimme keinot.”

Mäkinen tunnustautuu optimistiksi, vaikka kukaan ei edelleenkään osaa varmasti sanoa, miten koronatilanne todella kehittyy.

”Ajattelen, että elämä jatkuu ja ihmiset tarvitsevat lastenvaatteita jatkossakin.”