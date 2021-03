Euroalueen talous on vaakalaudalla.

Jos väestön rokottaminen hidastuu, valtiot joutuvat todennäköisesti rajoittamaan ihmisten liikkumista ja elinkeinotoimintaa suunniteltua pidempään. Se tarkoittaisi ryppyä elpymiseen ja varjoa myös Suomen talouteen.

”On mahdollista, että talouskasvun tuntuva vahvistuminen alkaa jo seuraavalla vuosineljänneksellä. Henkilökohtaisesti arvioisin, että todellinen vahvistuminen alkaa toisella vuosipuoliskolla eli heinä–joulukuussa ja jatkuu vahvana ensi vuonna, jos ei tule uutta takatalvea eteläafrikkalaisen, brittiläisen tai jonkin muun virusmuunnoksen takia”, arvioi Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn.

Suomessa hallituksen esittämät alueelliset liikkumisrajoitukset synkistävät talouden lähiajan näkymiä, jos eduskunta hyväksyy lain liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaisesta rajoittamisesta. Rajoitusten vaikutuksia talouteen on vielä ennenaikaista arvioida, koska tiedossa ei ole, joutuuko hallitus niihin ylipäätään turvautumaan ja kuinka monessa kunnassa.

Kaikesta huolimatta Suomen talous selvisi viime vuonna koronaviruspandemiasta vähemmin vaurioin kuin suurin osa muista eurovaltioista.

”Tämä on pitkälti sen ansiota, että talouspolitiikka reagoi kriisiin laajalla rintamalla, jota Euroopan keskuspankin elvyttävä rahapolitiikka tuki. Ilman näitä yhteisiä finanssipoliittisia ja rahapoliittisia toimia meillä olisi suurtyöttömyys ja konkurssiaalto, mikä olisi ollut sellaista sosiaalista darwinismia, jossa heikot olisi jätetty sortumaan taantuman alle.”

Rehnin mielestä se olisi ollut väärää politiikkaa eikä vastuullista.

Lähes varmaa kuitenkin on, että taloudelliset vahingot lievittyvät hitaasti. Suomen Pankin ennusteen perusteella bruttokansantuote kasvaa ensi vuoden kuluessa yhtä suureksi kuin se oli ennen koronaviruspandemian aiheuttamaa kriisiä vuonna 2019.

Elvyttävällä ”vaihteella” voi pääjohtaja Rehnin mielestä jatkaa ainakin tämän vuoden, jotta viruksen nakertama talouden perusta saadaan valettua tukevaksi.

”Siinä vaiheessa, kun talous alkaa kasvaa vahvemmin, finanssipoliittisesta elvytyksestä on syytä irtautua. Pandemian jälkeen Suomen talouden rakenteelliset ongelmat ovat edessämme entistä vaikeampina.”

Rakenteelliset ongelmat ovat perin tuttuja, koska niistä on puhuttu vuosikausia.

Työllisyysaste on yhä liian pieni rahoittamaan hyvinvointiyhteiskunnan menoja, minkä lisäksi Suomen taloutta rasittaa väestön vanhenemisesta johtuva kestävyysvaje. Se on Suomen Pankin arvion mukaan 5,5 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Kestävyysvaje kertoo sen, kuinka paljon julkisen talouden menoja pitäisi karsia tai verotusta kiristää, jotta julkiset tulot riittäisivät kattamaan julkiset menot tulevaisuudessa.

Kolmas suuri ongelma työn tuottavuus, jonka kasvu on etenkin vuonna 2008 kärjistyneen rahoitusmarkkinoiden kriisin jälkeen ollut vaimeaa, koska investoinnit ovat olleet vähäisiä.

”Keskeinen kysymys on, voisimmeko Suomessa laajalla yhteistyöllä saada aikaan sellaisen kahden kärjen työllisyys- ja tuottavuuslinjauksen, jolla pitkäjänteisesti ja johdonmukaisesti nostetaan nämä kaksi tavoitetta talouspolitiikan keskipisteeseen. Tarkoitan työllisyysasteen kasvattamista samalle tasolle kuin muissa Pohjoismaissa ja työn tuottavuuden kasvun vauhdittamista investoinneilla ja innovaatioilla.”

Rehniä häiritsee suomalaisessa keskustelussa se, kuinka yksinkertaistavaa keskustelu Suomen talouden ongelmista on. Hän kaipaa avarampaa ajattelua.

”Usein kuvitellaan, että olisi olemassa yksi patenttilääke kaikkiin Suomen talouden ongelmiin. Yksille se on paikallinen sopiminen, toisille se on työn tuottavuuden kasvun vauhdittaminen nimenomaan yrityksissä, kolmansille julkisten menojen ikuinen kasvattaminen ilman mitään rajoitteita ja neljänsille jotain muuta. Toivon hartaasti, että Suomessa viimein onnistuttaisiin välttämään jumittuminen eipäs–juupas-keskusteluun ja saataisiin aikaan nimenomaan monikärkinen ohjelma talouden kohentamiseksi.”

Pääjohtaja painottaa, että keskuspankkiirina hänen tehtävänään ei ole kertoa, millaisia leikkauspäätöksiä pitäisi tehdä, vaan tällaisten arvovalintojen tekeminen on kansanvallan tehtävä. Leikkauksista päättää viime kädessä eduskunta sen perusteella, mitä hallitus esittää.

Suomen Pankissa kannetaan silti huolta siitä, että talouskasvun ja työllisyyden paranemisen edellytykset vahvistuisivat.

”Tästä näkökulmasta koulutus ja tutkimus ovat sellaisia osa-alueita, joihin kannattaa investoida. Jos katsotaan [teollisuusvaltioiden yhteistyöjärjestön] OECD:n raportteja ja tutkimuksia laajemmin, aika yleinen käsitys on, että tarvitaan kannustimia tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan. Laaja-alaisilla tutkimuksen ja tuotekehityksen verohelpotuksilla on yleensä suurin ja myönteisin vaikutus yritysten innovaatiotoimintaan, joka taas edistää työn tuottavuutta.”

Työn tuottavuus ei tarkoita, että ihmisten pitäisi tehdä enemmän töitä. Sen sijaan se tarkoittaa, kuinka paljon uusilla innovaatioilla voidaan kasvattaa arvonlisäystä, jota mitataan bruttokansantuotteella. Kansantaloudessa työn tuottavuus lasketaan jakamalla bruttokansantuotteen määrä tehdyillä työtunneilla.

Rehn kannattaa pääministeri Sanna Marinin hallituksen ja Pekka Ala-Pietilän työryhmän tavoitetta kasvattaa tutkimus- ja innovaatiorahoitus neljään prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen.

”Aiheellinen kysymys onkin, voisiko tämän tavoitteen saavuttamiseksi hyödyntää usein tarpeettoman paljon parjattua parlamentaarista komiteaa, jotta tavoitteelle saataisiin hallituskausien yli ulottuva tuki. Vähän samalla tapaa kuin jo lähes legendaariseksi muodostunut vuosien 1979–1980 Teknologiakomitea, joka johti Tekesin perustamiseen ja loi perustan sille, että 1990-luvun lamassa tutkimus- ja innovaatiorahoitusta kasvatettiin eikä supistettu.”

Suomen Pankin pääjohtajana Rehn on virkansa puolesta Euroopan keskuspankin (EKP) rahapolitiikasta päättävän neuvoston jäsen. Rahapolitiikalla taas on ollut viime vuosina merkittävä asema eurokriisin nujertamisessa ja pandemian taloudellisten vahinkojen torjumisessa.

EKP:n keskeinen keino on ollut arvopapereiden ostaminen markkinoilta. Niistä hankkimalla lisätään rahan tarjontaa. Arvopapereiden myyjiä ovat pankit ja sijoittajat, jotka saavat vastikkeeksi keskuspankkirahaa. Sen turvin ne voivat lisätä muita sijoituksiaan ja kasvattaa lainanantoaan yrityksille ja kotitalouksille.

Kolikolla on silti kaksi puolta.

Suuret arvopapereiden ostot ovat olleet yksi syy osakkeiden ja asuntojen kallistumiseen. Tätä voi kärjistäen pitää tulonsiirtona varakkaille, minkä lisäksi ostot ovat sekoittaneet markkinoiden toimintaa.

”Euroopan keskuspankin päätehtävänä on ollut estää pandemian aikana rahoitusmarkkinoiden kriisi, joka olisi merkinnyt lamaa ja suurtyöttömyyttä. Se olisi tarkoittanut myös eriarvoisuuden lisääntymistä. Vuosi sitten varoitettiin asuntomarkkinoiden romahduksesta, mitä ei tapahtunut niin kuin esimerkiksi Suomen 1990-luvun lamassa.”

Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn kuvattiin pankin edustustilassa Helsingissä.­

EKP on ilmoittanut jatkavansa arvopapereiden ostamista ja rahoitusoperaatioita pankeille pitkälle ensi vuoteen, jolloin pandemian pahimman vaiheen pitäisi olla ohitse. Jossain vaiheessa rahapolitiikan suuntaa on joka tapauksessa muutettava.

”Korkojen nousu ei ole vielä nurkan takana eikä häämötä aivan edes horisontissa, koska rahapolitiikalla halutaan varmistaa suotuisat rahoitusolot, jotta yritykset ja kotitaloudet saavat edullisin ehdoin lainaa selviytyäkseen vaikeimman vaiheen yli. Euroalueen rahapolitiikalla varmistetaan, että sillasta taantuman yli ei tule mitään Avignonin siltaa, joka katkeaa keskellä virtaa, vaan se kantaa rannan toiselle puolelle. Siksi on parempi katsoa kuin katua.”

Suomessa voimakasta keskustelua on herättänyt myös Euroopan unionin elvytysrahoitus. Joidenkin mielestä siinä on merkittäviä oikeudellisia ongelmia, vaikka Suomen johtavat eurooppaoikeuden tutkijat ja EU:n neuvoston oikeuspalvelu ovat todenneet, että suuria ongelmia ei ole. Missään muualla EU:ssa vastaavaa keskustelua ei ole edes käyty.

Osa poliitikoista on hermostunut myös siitä, että rahoituksesta tuskin on hyötyä Suomelle. Pääjohtaja Rehnin mielestä elvytysrahoituksen idea on ymmärretty Suomessa väärin.

”Kyse on rahoituksesta, joka käytetään koko Euroopan talouden uudistamiseen investoinneilla, jotta digitalisaation vauhdittaminen ja ilmastonmuutoksen torjuminen voimistuisivat. Merkittävin vaikutus tulee olemaan vuosina 2022–2023, jolloin rajoitus täydentää jo muutoin hiipuvaa finanssipoliittista elvytystä. Mielestäni ajoitus ja tavoite vaikuttavat nykytiedon valossa onnistuneilta, mutta minulta voi vaikkapa vuonna 2025 sitten kysyä, miten siinä on onnistuttu.”

Poikkeuksellisessa sekasorrossa on turvauduttu poikkeuksellisiin keinoihin. Koronaviruspandemia on Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) mukaan maailmantalouden pahin kriisi sitten 1930-luvun suuren laman.

Joidenkin mielestä poikkeukselliset keinot merkitsevät, että suhtautuminen velkaan olisi muuttunut, koska valtiot ovat turvautuneet avokätiseen velkaantumiseen. Rehn korostaa, että taloustieteessä ja talouspoliittisessa keskustelussa tapahtuu aina muutoksia.

”Nykyisen kriisin aikana julkiseen velan kasvamiseen on suhtauduttu vähemmän allergisesti kuin finanssikriisissä ja eurokriisissä, mikä on mielestäni perusteltua. Nykyinen kriisi on ainutlaatuinen, ja sitä varten tarvittiin ainutlaatuiset vastavalkeat.”

Eurokriisissä ei ollut mahdollisuutta laaja-alaiseen finanssipoliittiseen elvytykseen, koska monet valtiot eivät saaneet markkinoilta lainaa siedettävillä ehdoilla ja olivat maksukyvyttömyyden partaalla. Runsaat kymmenen vuotta sitten EKP ei myöskään ollut vielä valmis suuriin arvopaperiostoihin, joilla olisi pidetty huolta suotuisista rahoitusoloista.

”Julkisesta velasta keskusteltaessa pitää välttää ääripäitä. Ei sekään väite pidä paikkaansa, että julkisella velalla ei olisi mitään merkitystä. Finanssipolitiikan ja rahapolitiikan välisessä yhteydessä on tapahtunut muutoksia, mutta keskeiset perusasiat eivät häviä mihinkään: velat on jossain vaiheessa maksettava tai rahoitettava uudelleen, mikä sekin on eräänlaista velkojen lyhentämistä.”

Rehn sanoo yhä kannattavansa taloustieteilijä John Maynard Keynesin ajatusta, jonka mukaan hyvinä aikoina säästetään ja huonoina aikoina säästöjä käytetään elvytykseen.

”Taloudessa on joitakin perustotuuksia. Nykyisessäkin kriisissä on havaittu, että ne valtiot, joiden julkinen talous on ollut kunnossa, ovat pystyneet kriisin tullen suurimpaan elvytykseen.”

Suuri yleisö saattaa miettiä, kuinka pitkään EKP voi ylipäätään jatkaa arvopapereiden ostamista piittaamatta taseensa voimakkaasta paisumisesta.

”Usein ajatellaan, että elvyttävä rahapolitiikka loppuisi kuin seinään. Ei ole aikomusta toimia niin. Kun talouden ja työllisyyden kasvun perusta on luotettavasti vahvistunut ja inflaatio on kiihtymässä kohti hintavakaustavoitetta, on aika kiristää rahapolitiikkaa vaiheittain. Ensiksi supistetaan arvopapereiden ostoja ja jossain vaiheessa nostetaan korkoja”, Rehn sanoo.

Milloin se tapahtuu?

”Eiköhän siihen päästä viimeistään toisella pääjohtajakaudellani Suomen Pankissa.”

Nykyinen seitsemän vuoden pääjohtajakausi päättyy kesällä 2025.