Portugalissa oli toissa vuonna yli 30 000 miinuskorkoista asuntolainasopimusta. Luku on todennäköisesti jopa kaksinkertaistunut tähän mennessä.

Portugalissa pankit on määrätty heijastelemaan todellista korkotasoa. Suomessa asuntolainoissa on mukana nollakorkolattia.­

Korkomarkkinoilla on alkuvuonna näkynyt elonmerkkejä varsinkin Yhdysvalloissa, jossa 10-vuotisen valtionlainan korko on lähtenyt nousuun koronakriisin aiheuttamasta kuopastaan.

Korkojen heilahtelu kiinnostaa erityisesti asuntovelallisia. Euroopassa asuntolainat on sidottu euriboreihin, jotka ovat tällä hetkellä miinuksella. Nopeaa korkotason nousua ei ole povattu.

Asuntolainan ottaminen on ollut jo vuosia historiallisen halpaa. Joissakin maissa pankin ja velallisen suhde on kääntynyt jopa päälaelleen: pankki maksaa lainaajalle rahaa takaisin, koska lainan kokonaiskorko on miinuksella.

Näin on esimerkiksi Portugalissa.

Portugalilaisen kuluttajien oikeuksia ajavan Deco-ryhmän mukaan toissa vuonna Portugalissa oli yli 30 000 miinuskorkoista asuntolainasopimusta. Ryhmittymän mukaan luku on todennäköisesti jopa kaksinkertaistunut tähän mennessä.

Portugalin erikoisesta tilanteesta kertoo The Wall Street Journal, jonka haastattelema Paula Cristina Santos saa pankiltaan kuukausittain muutaman kymmenen euroa takaisin. Koron lisäksi asuntolainan lyhennykseen kuuluu itse lainan takaisinmaksu, joten kyseessä on käytännössä alennus.

Santos otti paikallisesta BPI-pankistaan lainan vuonna 2008, jolloin kolmen kuukauden euribor-korko oli lähes viisi prosenttia. Sen jälkeen Euroopan keskuspankki on leikannut korkojaan elvyttääkseen taloutta. Euriborit ovat olleet miinuksella vuosia.

Santosin lainassa kolmen kuukauden euriborin päälle tulee 0,29 prosentin kiinteä marginaali. Nyt kolmen kuukauden euribor on -0,535, eli kokonaiskorko on miinuksella. BPI on maksanut asiakkailleen jo yhteensä miljoona euroa miinuskorkojen vuoksi.

”Kun otin asuntolainan, en edes osannut kuvitella tällaista tilannetta – eikä osannut pankkikaan”, Santos sanoo WSJ:lle.

Suhtautuminen korkoihin vaihtelee maittain Euroopassa. Portugalissa on määrätty pankit noudattamaan todellista korkotasoa. Myös Tanskassa tilanne on samankaltainen, mutta useimmat asiakkaat eivät saa pankilta rahaa hallintomaksujen vuoksi.

Suomessa pankkien asuntolainasopimuksiin on kirjattu niin sanottu nollakorkolattia, jonka mukaan asuntolainan viitekorko on aina vähintään nolla. Pankit alkoivat soveltaa käytäntöä eri tahdissa. Nordeassa lattia otettiin käyttöön jo vuonna 2012, OP-ryhmässä vasta vuoden 2017 alusta.

Viitekorko määrittää myös kuinka usein lainan korkoa tarkistetaan. Jos viitekorko on 12 kuukauden euribor, korko tarkistetaan vuoden välein. Jos se on kolmen kuukauden euribor, korko muuttuu kolmen kuukauden välein.

Suomen pankin tuoreimman tiedon mukaan 12 kuukauden euribor on –0,493, kuuden kuukauden euribor –0,516 ja kolmen kuukauden euribor –0,535. Suomessa yleisin asuntolainojen viitekorko on 12 kuukauden euribor.