Tonnikala- ja ananasvarastoja on useammaksi viikoksi, kertoo K-ryhmä. Mutta Euroopan kahvipaahtimoita voi uhata lähiviikkoina robusta-kahvipapujen puute.

Ever Given -konttialus lauantaina Suezin kanaalissa.­

Neljän jalkapallokentän pituinen Ever Given -konttialus on tukkinut tiistaista lähtien Suezin kanavan, joka on tärkeä vesiyhteys Euroopan ja Aasian välillä.

Hiekkavalleihin juuttunut, karille ajanut ja liki poikittain Suezin kanavassa Egyptissä oleva taiwanilainen laiva katkaisee alusten kulun kanavassa. Erikoisjoukot yrittävät siirtää valtavaa alusta niin, että se nousuveden tullessa pääsisi jatkamaan matkaansa, mutta työ on vaikeaa.

Uutistoimistojen mukaan Suezin kanavan läpi kulkee tavallisesti tavaraa ja raaka-aineita runsaan kahdeksan miljardin euron edestä. Kanavan kautta sanotaan kulkevan peräti 12 prosenttia maailmankaupan tavaraliikenteestä.

Lauantaina viidettä päivää jatkunut kanavan tukkeutuminen voi aiheuttaa tilanteen pitkittyessä ongelmia Suomessakin.

Kaupan keskusliikkeiden mukaan vielä toistaiseksi Suezin tukkeutuminen ei aiheuta ongelmia.

”Tällä hetkellä ei ole näkyviä vaikutuksia”, kertoo päivittäistavaroiden tavarakaupan johtaja Harri Hovi K-ryhmästä.

Hänen mukaansa Suezin kanavan kautta tulevista tuotteista tonnikala ja ananas ovat suurimmat matkalla olevat tuote-erät.

”Näistä on useamman viikon varmuusvarastot.”

Hovi kertoo K-ryhmän seuraavan tilannetta koko ajan.

Tavaraliikenteen häiriöllä voi olla kerrannaisvaikutuksia, jos tilanne jatkuu pitkään, kun esimerkeiksi konteista on ollut Kiinassa pidemmän aikaa pulaa.

”Näemme, että nyt tilanne on vakaa.”

SOK:n hankintajohtaja Jari Simolin kertoo, että S-ryhmällä on muutama kontti tavaraa karille ajaneessa Ever Given -aluksessa.

Hänen mukaansa Suezin kanavan jumiutumisen vaikutukset eivät tunnu vielä kaupoissa eikä niitä odoteta tulevaksikaan, jos ongelma ratkeaa pääsiäisviikon aikana.

”Ei näy kaupoissa, ja jos viikolla selvitään, niin ei tule näkymäänkään.”

Simolinin mukaan moniin laivarahteihin on kuitenkin jo nyt odotettavissa viikon tai useammankin myöhästymisiä.

”Eihän näistä isoista aluksista yksikään tule Suomeen asti”, Simolin muistuttaa.

Isojen konttialusten rahdit siirretään Euroopan suurissa satamissa, kuten Rotterdamissa ja Bremerhavenissa, pienempiin laivoihin, jotka tuovat kontit ja tavarat Suomeen.

Simolinin mukaan SOK:ssa seurataan nyt logistiikkatietoja tarkasti, jotta tavaravirtojen liikkumisesta saadaan tietoa.

Päätöksiä Suezin kanaalin liikenteestä SOK:ssa ei kuitenkaan päästä tekemään.

”Kyllä varustamo tekee ne päätökset.”

Simolin puhuu hänkin Suezin kanavan jumiutumisen mahdollisen pitkittymisen aiheuttamista seurannaisvaikutuksista. Jo nyt Kiinan konttipula on aiheuttanut sen, että SOK on tuonut tavaroita Aasiasta Siperian junaradan kautta.

”Olemme joutuneet nopeuttamaan toimituksia, mutta se on rajallinen kapasiteetti.”

Nainen kävelee lasten kanssa Koillis-Egyptin Ismailiya-kaupungissa. Edessä MV Ever Given (Evergreen) konttialus, jonka karilleajo estää laivaliikenteen Suezin kanaalilla.­

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n johtaja, pääekonomisti Penna Urrila arvioi, ettei Suezin kanaalin jumiutuminen näy maailmantalouden bruttokansantuotteen kehityksessä tuskin kuprunakaan, vaikka häiriötila kestäisi useamman viikon.

”Se kertoo kuitenkin, että jo yksi häiriötapaus saa konttilogistiikan häiriintymään.”

Urrilan mukaan häiriöitä pahentaa se, että Yhdysvaltain länsirannikolla on samaan aikaan kontteja purkamatta.

”Tiettyjen kulutustavaroiden saatavuus voi jonkin aikaa vaikeutua”, Urrila ennustaa, jos jumi kestää viikkoja.

Monelle rahtikuljettajalle aiheutuu ongelmia myös siitä, ettei tiedetä, kauanko Suezin kanavan aukeaminen kestää. Silloin täytyy valita kalliimpia kuljetusreittejä Afrikan mantereen eteläkärjen, Kapkaupungin kautta, Urrila pohtii.

”Kun ei ole tietoa, kauanko kestää, täytyy valita kalliimpi ratkaisu.”

Suezin kanavan tukkeutuminen vaikeuttaa myös suomalaista vientiä Aasiaan.

Ilta-Sanomat ja Maaseudun Tulevaisuus kertoivat, että yli 250 kontillista Aasian eri maihin lähdössä olevaa Atrian sianlihaa on jumissa. Sianlihakontit ovat 20:ssä eri laivassa, ja 50 konttia on ”pyörien päällä”.

Sianlihaa sisältävillä pakastekonteilla ei ole laivoissa huolta niin kauan kuin laivoissa moottorit käyvät ja niillä riittää virtaa pakastekonttien kylmänä pitämiseen, Atrian vientijohtaja Markku Hirvijärvi kertoo Maaseudun Tulevaisuudessa.

Toisen suuren lihatalon HK Scanin lihalastit eivät jumita kanaalin kummassakaan päässä, yhtiöstä kerrottiin Maaseudun Tulevaisuudelle perjantaina.

Viivästykset tuntuvat myös pienemmissä toimituksissa. Esimerkiksi suomalainen Northern Pails -kaiutinkehittäjä kertoi lauantaina, että sen Zone-kaiuttimien saapuminen viivästyy nyt pahimmillaan muutamalla kuukaudella, koska kaiuttimet ovat jumissa Suezin kanavaan juuttuneessa laivassa.

Kaiuttimet lähtivät matkaan Kaukoidässä sijaitsevalta tehtaalta maaliskuun alussa, ja niiden oli määrä saapua Shenzhenistä Rotterdamin sataman kautta Suomeen huhtikuun alkupuolella.

”Onneksemme lastin ensimmäinen osa lähti tehtaalta paria viikkoa aiemmin ja on jo matkalla Rotterdamin satamasta Suomeen. Mutta juuri varmistuneen tiedon mukaan lastin toinen osa on nyt jumissa Ever Given -laivassa, joka on juuttunut poikittain Suezin kanavaan”, kertoi Northern Pailsin tiedottaja Tomi Lindblom tiedotteessa.

Uutistoimisto Bloomberg arvioi lauantaina, että Suezin kanavan laivaliikenteen estymisen kustannukset ovat yhä kasvamassa, kun moni alus on vaihtanut reittinsä kalliimmaksi Afrikan eteläkärjen kautta.

Bloombergin mukaan erityisesti robusta-kahvipapujen saanti Eurooppaan on vaarassa. Kaikki Itä-Afrikasta ja Aasiasta tuotavat kahvipavut tuodaan yleensä Suezin kanavan kautta. Kahvipavut ovat yleensä arabicaa ja robustaa.

Bloombergin mukaan kahvipaahtimoilla on ollut konttipulan takia jo aiemminkin vaikeuksia saada riittävästi kahvia Vietnamista, joka on Aasian suurin robusta-tuottaja.

Nyt odotettavissa voi olla kahden tai kolmen viikon lisäviivästyksiä, jotka voivat johtaa monilla eurooppalaisilla paahtimoilla varastojen tyhjentymiseen, Bloombergin haastattelemat asiantuntijat arvioivat.