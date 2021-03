Puuvillan lisäksi Xinjiangin alueella valmistetaan myös sellusta tehtävää viskoosia. Miltei kaikki selluloosa on South China Morning Post -lehden mukaan peräisin Suomesta.

Xinjiangin maakunta on noussut maailman tietoon paikkana, jossa Kiina vainoaa ja teettää pakkotyötä uiguurivähemmistöihin kuuluvilla ihmisillä. Alueelta tulee iso osa maailman puuvillasta, mutta siellä valmistetaan myös tekokuitumateriaalia viskoosia.

Viskoosi taas valmistetaan selluloosasta, joka on suomalaisten metsäyhtiöiden yksi päätuote. Hongkongilaisen South China Morning Postin mukaan miltei kaikki Xinjiangiin tuotu selluloosa on peräisin Suomesta. Lehden mukaan vuodesta 2017 lähtien suomalaiset metsäyhtiöt ovat vieneet sellua Xinjiangiin yli 310 miljoonan euron edestä.

Lehden mukaan viskoosin raaka-aineita Xinjiangiin on vienyt erityisesti metsäyhtiö Stora Enso. Lehti kertoo saaneensa yhtiöltä vahvistuksen siitä, että Stora Enso on vienyt sellua Xinjiangiin. Stora Enso on kertonut, että alueella toimiva Zhongtai Chemical on ollut sen asiakas vuodesta 2012. Zhongtai Chemical ei ole kommentoinut SCMP:n tietoja.

”Vuosien varrella vierailimme yhtiön tuotantolaitoksilla säännöllisesti. Vierailujemme aikana emme ikinä ole nähneet merkkejä pakkotyöstä. Olemme silti erittäin huolissamme raporteista, jotka kertovat pakkotyöstä ja vähemmistöjen syrjinnästä Xinjiangin alueella”, yhtiön edustaja on kommentoinut SCMP:lle.

HS tavoitti maanantaiaamuna Stora Enson viestinnän edustajan, jonka mukaan yhtiö ei vielä kommentoi asiaa.

Viskoosikuitua valmistavat tuotantolaitokset sijaitsevat SCMP:n näkemien satelliittikuvien mukaan kilometrien päässä uiguurivähemmistöjen ”uudelleenkoulutusleireiksi” epäillyistä kohteista, joita on kutsuttu myös pidätys- tai keskitysleireiksi.

Alueen viranomaiset ovat viime vuosina pyrkineet voimallisesti kasvattamaan viskoosin tuotantoa. SCMP:n mukaan Xinjiangista viedään viskoosia jo kymmeniin maihin.

Ainakin miljoona uiguuria ja muita pääosin muslimivähemmistöihin kuuluvia on ihmisoikeusjärjestöjen mukaan vangittu Kiinan länsiosassa Xinjiangissa leireille, joissa teetetään pakkotyötä ja joissa naisia on steriloitu. Kiina on tiukasti kiistänyt syytökset uiguurien pakkotyöstä ja muista ihmisoikeusrikkomuksista.

Euroopan unioni päätti viime viikolla langettaa pakotteita neljälle kiinalaisviranomaiselle uiguurien kaltoinkohtelusta. Kiina vastasi lähes välittömästi asettamalla tukun omia pakotteitaan eurooppalaisille poliitikoille, tutkijoille ja instituutioille.

EU:n pakotepäätöksen jälkeen omista Kiinan-vastaisista pakotteistaan kertoivat maanantaina myös Britannia, Yhdysvallat ja Kanada. Esimerkiksi Yhdysvallat on määritellyt Kiinan toimet uiguurialueella kansanmurhaa vastaaviksi.