Suezin kanavan tukkeutuminen on herättänyt spekulaatioita markkinoilla.

Ever Given -konttilaiva Suezin kanavassa maanantaina.­

Raakaöljyn hinnat lähtivät maanantaina laskuun sen jälkeen, kun Suezin kanavan tukkinut konttialus Ever Given saatiin irrotettua hiekkasärkältä, johon se juuttui viime viikon tiistaina.

Raakaöljyn hinnat olivat noin kahden prosentin laskussa yhdeksältä aamulla Suomen aikaa. Pohjanmeren Brent-viitelaadun hinta laski 63,38 dollariin barrelilta ja Yhdysvaltain viitelaadun West Texas Intermediaten hinta oli 59,63 dollarissa barrelilta.

Kanavasta vastaava Suezin kanavaviranomainen SCA kertoi maanantaina aamupäivällä uutistoimisto Reutersille, että jättialus on ”osittain irrotettu”. Operaatio jatkuu vielä ja pelastusyhtiön mukaan mukaan aluksen kunto on vielä varmistettava ennen matkan jatkumista.

Reutersin mukaan aluksen perä saatiin käännettyä lähemmäksi kanavan penkkaa, minkä ansiosta laivaliikenne pääsisi ohittamaan poikittain kanavan eteläosaan juuttuneen 400-metrisen konttialuksen.

Raakaöljyn hinnat ovat Reutersin mukaan olleet voimakkaassa liikehdinnässä Suezin kanavan tukkeutumisen vuoksi. Markkinoilla on yritetty ennakoida sitä, millaiset laajemmat vaikutukset liikenteen jumiutumisella voisi olla.

Oandan markkina-analyytikko Jeffrey Halley sanoo, että markkinaheilunta jatkunee.

”Viime viikon volatiliteetin jälkeen Brent-viitelaadun hinta liikkunee 60–65 dollarin hintahaitarin alarajaa kohti”, Halley sanoo Reutersille.

Lisäksi Halley uskoo, että WTI-viitelaadun hinta todennäköisesti laskee myös viikoittaisen 57,5–62,5 dollarin vaihteluvälissä lähemmäs alarajaa.

Ever Given oli tuomassa 20 000 merikontin lastia Aasiasta Eurooppaan, kun se juuttui Suezin kanavaan viime viikon tiistaina. Se on ollut kanavassa liki poikittain siitä lähtien, estäen liikenteen kanavassa.

Suezin kanava on tärkeä vesiyhteys Euroopan ja Aasian välillä. Sen kautta kulkee yli kymmenen prosenttia maailmankaupan tavaraliikenteestä. Ever Givenin juuttuminen hiekkavalliin on siten heijastunut koko maailman merirahtiliikenteeseen.