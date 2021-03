Brooklynista ponnistava MSCHF lanseerasi Niken lenkkareista muokatut kengät, jotka johtivat boikottivaatimuksiin.

Nike haastaa newyorkilaisyhtiö MSCHF:n oikeuteen tekijänoikeusrikkomuksesta. Aiemminkin erikoisia tuotteita markkinoille tuonut yhtiö oli julkistanut ”Saatanakengät” eli Satan Shoes -nimellä markkinoitavat lenkkitossut, joiden pohjissa oli määrä olla aitoa ihmisen verta.

MSCHF oli muokannut maanantaina lanseeratun tuotteensa Niken Air Max 97 -kengistä. Niiden hinnaksi kerrottiin 1 018 dollaria. Kengissä on myös teksti Luke 10:18.

Kyseessä on ote Raamatusta. Hinta ja teksti viittaavat Luukkaan evankeliumin 10. luvun 18. jakeeseen: Ja Hän sanoi heille: ”Minä näin, kuinka Saatana sinkoutui taivaasta kuin salama.”

Lisäksi kengissä on mukana viisisakarainen tähtikuvio eli pentagrammi, ylösalaisin oleva risti ja niin sanottu pedon luku eli 666. MSCHF:n mukaan yhteistyössä rap-artisti Montero Lamar Hillin eli Lil Nas X:n kanssa lanseerattuja kenkiä oli valmistettu 666 kappaletta, jotka myyytiin alle minuutissa.

Kenkien lanseeraus liittyy artistin perjantaina ilmestyneeseen Montero (Call Me By Your Name) -kappaleeseen, jonka musiikkivideolla Lil Nas X muun muassa liukuu tankoa pitkin taivaasta helvettiin.

Jokaisessa kengässä kerrotaan olevan yksi pisara ihmisverta punaisen musteen seassa. Neste on ujutettu Niken lenkkareiden pohjassa olevaan Max Air -kuplaan. BBC:n mukaan MSCHF:n jäsenet ovat luovuttaneet verta projektia varten.

Niken mukaan yhtiö ei hyväksy kenkien muokkaamista tällä tavalla ja haluaa, että oikeus määrää MSCHF:n vetämään kengät myynnistä. Niken mukaan MSCHF:llä ei ole oikeutta käyttää Niken logoa.

Niken mukaan MSCHF:n projekti voi herättää hämmennystä ja luoda virheellisen käsityksen siitä, että Niken tuotteilla olisi virallisesti jotakin tekemistä Satan Shoes -kenkien kanssa.

”Itse asiassa on jo todisteita merkittävästä hämmennyksestä markkinoilla. Tähän sisältyy kehotuksia boikotoida Niken kenkiä vastauksena MSCHF:n lanseeraukseen, mikä perustuu väärään käsitykseen siitä, että Nike olisi hyväksynyt tämän tuotteen”, Nike toteaa oikeuden asiakirjoissa BBC:n mukaan.

Aiemmin MSCHF on julkistanut Niken kengistä muokatut Jeesus-kengät. Myös näissä kengissä käytettiin Niken logoa, mutta yhtiö ei ole aloittanut oikeustaistelua kyseisistä kengistä. Jeesus-kenkien pohjissa kerrottiin olevan pyhää vettä.