Työttömien määrä kasvoi helmikuussa 35 000:lla – ”Korona on jättimäinen häiriö työmarkkinoilla”, sanoo asiantuntija

”Lähikuukaudet näyttävät heikoilta, mutta sulkutoimien ja rokotusten pitäisi raivata tie talouden avaamiselle kesällä, mikä parantaa työllisyystilannetta vuoden loppua kohti”, sanoo Danske Bankin Pasi Kuoppamäki.

Työttömien määrä kasvoi helmikuussa ja työllisten määrä vähentyi viime vuoteen verrattuna, selviää Tilastokeskuksen tuoreista luvuista. Helmikuussa oli 35 000 työtöntä viime vuotta enemmän kuin viime vuoden helmikuussa, käy ilmi Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta. Työllisiä oli puolestaan helmikuussa 6 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Keskuskauppakamari luonnehtii Suomen työllisyystilanne ”edelleen karuksi”. Keskuskauppakamarin pääekonomisti Mauri Kotamäki arvioi, että uudet sulku- ja liikkumisrajoitukset lisäävät lomautuksia ja työttömyyttä entisestään.

Työttömyysaste oli helmikuussa 8,1 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 6,9 prosenttia. Työllisyysaste oli helmikuussa 70,0 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 70,3 prosenttia. Samalla Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin 79 000 uutta avointa työpaikkaa eli 5 000 enemmän kuin helmikuussa 2020.

”Korona on ilmiselvästi jättimäinen häiriö työmarkkinoilla. Suomessa se on näkynyt varsinkin lomautusten kasvuna. Kokoaikaisesti lomautettuja oli helmikuun laskentapäivänä noin 56 000 henkilöä. Se on kauhean suuri luku verrattuna normaaliin, mutta onneksi selvästi pienempi kuin kriisin alkuvaiheessa”, Kotamäki sanoo Keskuskauppakamarin tiedotteessa.

Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki kuvaili tiistaiaamuna työmarkkinoiden pysyneen helmikuussa varsin vakaina. Kuoppamäen ”pikakommentin” mukaan koronaepidemian toinen aalto tuntui helmikuussa jo Suomen taloudessa.

”Tautitilanteen heikkeneminen ja uudet sulkutoimet merkitsevät vähintäänkin lomautusten nousua keväällä. Lomautuksista olisikin hyvä saada tarkempaa alakohtaista tietoa kevään aikana. Lähikuukaudet näyttävät heikoilta, mutta sulkutoimien ja rokotusten pitäisi raivata tie talouden avaamiselle kesällä, mikä parantaa työllisyystilannetta vuoden loppua kohti”, Kuoppamäki sanoo Danske Bankin tiedotteessa.