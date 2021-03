Pihlajalinna esitteli yhtiön tulevaisuudensuunnitelmia pääomamarkkinapäivässä.

Terveyspalveluyritysten Mehiläisen ja Pihlajalinnan yhdistyminen peruuntui yllättäen viime vuonna. Pihlajalinnan toimitusjohtaja Joni Aaltonen sanoo, ettei tapahtuneella ole enää mitään vaikutusta yhtiön toimintaan.

”Nyt on tullut kuluneeksi noin neljä kuukautta Pihlajalinnaan kohdistuneen ostotarjouksen raukeamisesta. Lähdimme hyvissä ajoin siirtämään katsetta tulevaisuuteen, jotta vaikutukset olisivat mahdollisimman pienet”, Aaltonen kertoo.

Aaltonen esitteli Pihlajalinnan näkymiä ja tulevaisuudensuunnitelmia yhtiön pääomamarkkinapäivässä tiistaina. Mehiläisen yrityskaupan peruuntumisen jälkeen Pihlajalinna on uudistanut strategiansa.

”Ostotarjouksen raukeamisen jälkeen jatkamme omaa itsenäistä toimintaamme ja fokus on omassa tekemisessä”, Aaltonen sanoo.

Mehiläinen ja Pihlajalinna allekirjoittivat toissa vuoden marraskuussa yhdistymissopimuksen, jonka mukaan Mehiläinen tarjoutui ostamaan kaikki Pihlajalinnan osakkeet. Vaikka valmistelut olivat pitkät, eivät yhtiöt voineet missään vaiheessa tehdä yhteistyötä ennen luvan saamista kaupalle.

”Kilpailutilanne on ihan samanlainen kuin ennen ostotarjousta. Osallistuimme esimerkiksi Oulun Työterveys Virran kilpailutukseen kahtena erillisenä yrityksenä ja se päätyi meille”, Aaltonen sanoo.

Aaltonen sanoo, että pitkä ura ja monenlaisten yritysjärjestelyjen todistaminen on auttanut ymmärtämään sen, että kaikki on epävarmaa ennen kuin on varmaa.

”Suhtaudun näihin asioihin niin, että tehdään yksi asia kerrallaan loppuun.”

Aiemmin maaliskuussa HS Visio keräsi potentiaalisten yritysostokohteiden listan markkinaspekulaatioiden ja numeroanalyysin perusteella. Pihlajalinna oli mukana listalla, johon oli nostettu esimerkiksi Huhtamäki, Marimekko, Nokian Renkaat, Oriola, Tokmanni ja SSH Communications.

”Ymmärrän taustalla olevia syitä, jotka tulevat valuaatioperusteista. Suhteessa ostotarjouksen tasoon olemme matalammalla tasolla arvostettuja. Olemme kuitenkin näissä olosuhteissa täysin itsenäinen yhtiö ja kuljemme omaa polkuamme”, Aaltonen sanoo.

Aaltosen mukaan asiakkailta ja erityisesti henkilöstöltä saatu palaute kertoo siitä, että yritysoston peruuntuminen on nähty jopa parempana vaihtoehtona.

”Moni koki, että olisi ollut sääli sulauttaa pirkanmaalainen menestystarina osaksi jotakin muuta. Olemme pikemminkin saaneet nostetta”, Aaltonen sanoo.

Pihlajalinnan uudessa strategiassa korostuvat digitaaliset palvelut ja sote-yhteistyön tiivistäminen julkisen sektorin kanssa. Esimerkiksi etävastaanotot voivat Pihlajalinnan näkemyksen mukaan tulevaisuudessa korvata osan lääkärikäynneistä erityisesti haja-asutusalueilla.

Myös panostukset ennaltaehkäisevään terveyshuoltoon jatkuvat. Forever-kuntosalit omistava Pihlajalinna aikoo esimerkiksi julkistaa oman kuluttajille suunnatun hyvinvointisovelluksen tänä vuonna.

Lisäksi Lahteen ja Länsi-Suomeen ollaan avaamassa uusia lääkärikeskuksia. Tavoitteena on myös laajentaa Pihlajalinnan diabetesklinikan toimintaa Ruotsissa.

”Kansainvälistymisen osalta etenemme sopivin askelin huomioiden resurssimme. Emme ole tekemässä valtavaa murrosta.”

Mehiläisen ja Pihlajalinnan yhdistyminen peruuntui viime vuonna sen jälkeen, kun Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) esitti markkinaoikeudelle yrityskaupan kieltämistä. KKV:n mielestä kauppa olisi vähentänyt kilpailua terveyspalveluiden markkinoilla merkittävästi ja todennäköisesti johtanut hintojen huomattavaan nousuun.

KKV:n päätös yllätti tuolloin molemmat yritykset. Pihlajalinnan osake romahti.

Käsittelyn aikana Mehiläinen ilmoitti, ettei se toteuta ostotarjoustaan Pihlajalinnan osakkeista. Mehiläinen oli yrittänyt ostaa kilpailijansa 362 miljoonalla eurolla.

Suuret terveysalan yritykset ovat ostaneet pienempiä kilpailijoitaan pois markkinoilta jo pidempään. Pihlajalinnan oston jälkeen markkinoille olisi jäänyt kaksi valtakunnallista terveysalan yritystä, Mehiläinen ja Terveystalo.

Pihlajalinna on Mehiläisen ja Terveystalon jälkeen Suomen kolmanneksi suurin terveysalan yritys.

Koronapandemia on vaikuttanut yksityisiin terveysyhtiöihin monella tapaa. Pihlajalinna tekee esimerkiksi koronatestausta eri puolilla Suomea. Yhtiö on tehnyt yhteistyötä julkisen sektorin kanssa koronarokottamisessa.

Pihlajalinnan operatiivinen johtaja Teija Kulmala sanoo, että yhtiö on antanut yksityisistä terveysalan toimijoista eniten koronarokotteita Suomessa.

Toisaalta vastaanottokäyntien määrä on vähentynyt lääkärikeskuksissa, kun kiireetöntä hoitoa hakevat asiakkaat ovat peruneet käyntejään. Viime vuonna Pihlajalinnan lääkärikeskustoimipisteiden käyntimäärät jäivät noin kymmenen prosenttia vertailukaudesta.

”Koko väestö voisi mahdollisesti olla rokotettu elokuun loppuun mennessä, jolloin lääkärikeskusten vastaanotoilla voisi olla normaali tilanne jo syyskaudella. Nyt olemme edelleen normaalia matalammalla tasolla”, Aaltonen sanoo.

Aaltosen mukaan koko väestö voisi olla rokotettu elokuun loppuun mennessä vain, jos työterveyshuolto otetaan mukaan. Tämä toisi Pihlajalinnalle myös lisää liikevaihtoa.

”Rokottaminen voi lähteä kiihtymään, mutta kysymys kuuluu, miten vahvasti työterveys otetaan mukaan. Jos työterveys on siinä mukana, se tuo meille uutta toimintaa koronatestaamisen tueksi.”

Rokottamisen ja testaamisen lisäksi Pihlajalinnan palvelujen kysyntää voivat lisätä julkisen sektorin hoitojonojen purku ja muun patoutuneen kysynnän purkautuminen.

Pihlajalinna tekee koronatestausta esimerkiksi Kiitilän Levillä.­

Pihlajalinna arvioi liikevaihtonsa kasvavan selvästi viime vuodesta. Myös oikaistun liikevoiton odotetaan paranevan selvästi.

Pihlajalinnan liikevaihto kasvoi loka–joulukuussa 137,2 miljoonaan euroon, mikä oli kolmisen prosenttia enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani lähes kolmanneksen 7,3 miljoonaan euroon. Tulosparannus tuli koronatestauksesta.

Koko viime vuonna yhtiön liikevaihto pieneni pari prosenttia 508,7 miljoonaan euroon. Oikaistu liikevoitto oli edellisvuoden tasolla eli 20,8 miljoonaa euroa.