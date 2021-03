Suomalaisista 46 prosentilla on osake- tai rahasto-omistuksia, kun Ruotsissa vastaava luku on 62 prosenttia. Aktia-pankin johtajan mukaan suomalaiset näkevät asuntolainan lyhentämisen tärkeimpänä säästämisen tapana.

Alle puolet suomalaisista sijoittaa osakkeisiin tai rahastoihin, kertoo Aktian teettämä kyselytutkimus.

Pankki selvitti kuluttajien sijoitusintoa samaan aikaan Suomessa ja Ruotsissa. Suomalaisista 46 prosenttia kertoi omistavansa osakkeita tai rahasto-osuuksia, kun Ruotsissa vastaava luku oli 62 prosenttia.

Aktian mukaan suomalaisten keskimääräiset säästöt ja sijoitukset ovat myös kokonaisuutena pienemmät kuin ruotsalaisilla. Kolmannes kyselyn suomalaisista vastaajista kertoi, ettei heillä ole säästöjä tai sijoituksia ollenkaan.

Kiinnostus sijoittamista kohtaan näyttää kuitenkin kasvaneen jonkin verran vuonna 2020. Rahasto-osuuksia omistavien suomalaisten määrä kasvoi viisi prosenttiyksikköä edellisvuoteen verrattuna.

Kasvua tapahtui myös ryhmissä, joissa on aikaisemmin sijoitettu keskimääräistä vähemmän. Vähintään kerran vuodessa sijoittavien osuus kasvoi 18–24-vuotiaiden nuorten keskuudessa viisi prosenttiyksikköä, naisten parissa neljä prosenttiyksikköä ja pienituloisten keskuudessa viisi prosenttiyksikköä

Kuukausittain säästävien osuudessa maiden välillä on selkeä ero: Suomessa 41 prosenttia ja Ruotsissa 51 prosenttia laittaa rahaa sivuun joka kuukausi.

Yksi selittävä tekijä suomalaisten vähäisemmälle säästämiselle on erilainen suhtautuminen asuntolainan lyhennykseen ja muihin säästämisen muotoihin.

”Meillä monella on korkea kynnys aloittaa sijoittaminen, sillä asuntolainan pois maksaminen nähdään edelleen ensisijaisena säästämisen muotona”, sanoo henkilöasiakasliiketoiminnasta vastaava johtaja Carola Nilsson Aktiasta.

Hänen mukaansa Ruotsissa on yleisempää, että laina-ajat ovat pidempiä, eikä kaikkien tavoitteena ole välttämättä maksaa lainaa kokonaan pois.

Toisena selityksenä Nilsson pitää Ruotsin hieman erilaista eläkejärjestelmää, jossa eläkkeensaajalla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten hänen eläkevarallisuutensa sijoitetaan.

”Tästä syystä monella ruotsalaisella on hyvä käsitys siitä, miten osakemarkkinat toimivat ja millä tavalla tuottoa syntyy. Tämä tietämys on myös lisääntynyt koko ajan”, hän sanoo.

Aktian tutkimuksen perusteella ruotsalaisten korkeampi tietämys näkyy monella tavalla. Ruotsissa sijoituksia hajautetaan enemmän: suomalaisista 42 prosenttia sijoittaa ainoastaan yhteen maahan, kun naapurissa keskittäjien osuus on 31 prosenttia.

Suomalaisista 41 prosenttia omistaa yli kuuden yhtiön osakkeita, kun Ruotsissa vastaava lukema on 59 prosenttia. Vaurastumissuunnitelma on 37 prosentilla suomaisista, ja yleisintä vaurastumisen suunnittelu on hyvätuloisten ja nuorten parissa. 55 prosentilla suomalaisista ei ole vaurastumissuunnitelmaa ollenkaan.

Ruotsalaiset suunnittelevat vaurastumistaan suomalaisia enemmän: 80 prosenttia vaurautta tavoittelevista ruotsalaisista kertoo sijoittavansa osakkeisiin, rahastoihin, asuntoihin tai metsäomaisuuteen, kun Suomessa vastaava luku on 40 prosenttia.

Nilssonin mukaan etenkin nuoret ovat jatkuvasti valveutuneempia sen suhteen, minkälainen rooli sijoituksilla ja säästämisellä on varallisuuden kerryttämisessä.

Yleisesti hän näkee suomalaisten säästämisessä ja yllättäviin muutoksiin varautumisessa vielä runsaasti parantamisen varaa. Esimerkiksi naisista vain 33 prosenttia on kysellyn perusteella tehnyt suunnitelman omasta vaurastumisestaan.

”Hyvää kehitystä on ollut se, että varsinkin naiset ja nuoret ovat alkaneet sijoittaa kuukausisäästämällä samalla tavalla, kuin esimerkiksi asuntolainaa lyhennettään. Toisaalta edelleenkin hyvin harvalla on mietittynä, miten varaudutaan yllättäviin muutoksiin esimerkiksi perheen taloudellisessa tilanteessa”, Nilsson sanoo.

Hänen mukaan säästämisen ja sijoittamisen perusteita voisi opettaa jo peruskoulussa.

”Ei olisi lainkaan huono idea, jos koulussa puhuttaisiin siitä, miten korkoa korolle -ilmiö ja asuntolainan lyhentäminen toimii. Yllättävän moni suomalainen arkailee sijoittamista, koska oma osaaminen asiasta koetaan liian vähäiseksi”, Nilsson sanoo.

Aktian tilaaman kyselyn toteutti Prior Konsultointi joulukuussa 2020 ja tammikuussa 2021. Tutkimukseen osallistui 1729 suomalaista ja tuhat ruotsalaista, jotka olivat iältään 18–75-vuotiaita. Tuloksia laskettaessa data korjattiin vastaamaan suomalaisia ja ruotsalaisia iän, sukupuolen, asuinpaikan ja tulojen mukaan.