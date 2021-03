Ruoankuljetusyhtiö Deliveroon markkina-arvosta suli minuuteissa miljardeja euroja. Se aiheuttaa kysymysmerkkejä myös Woltin mahdollisen listautumisen suhteen, kirjoittaa HS:n taloustoimituksen uutistuottaja Joonas Laitinen.

Mitä seuraa, kun yhdistää suuren hypen, pörssin ja uhmaikäisen lapsen ennustettavuudella käyttäytyvän pandemian?

Ruoan­kuljetusyhtiö Deliveroon kohdalla oikea vastaus on katastrofi. Suomalaisen Woltin brittiserkku listautui Lontoon pörssiin kovien odotusten saattelemana.

Joonas Laitinen­

Deliveroon listautumista mainostettiin Britannian suurimmaksi vuosi­kymmeneen. Britti­hallitukselle listautuminen edusti merkkiä siitä, että Lontoo on yhä houkutteleva markkina­paikka brexitistä huolimatta.

Lopputulos? Sijoittajille täysi katastrofi.

Yhtiön listautumisannissa osakkeita kaupattiin sijoittajille 390 pennyn eli vajaan 4,6 euron kappalehintaan. Heti kaupankäynnin alussa osakkeen arvostus putosi alimmillaan 271 pennyyn eli vajaaseen 3,2 euroon. Romahdus oli yli 30 prosenttia.

Puolilta päivin Suomen aikaa osakkeen arvostus näytti vakiintuneen noin 301 pennyn eli runsaan 3,5 euron tasolle.

Deliveroon listautuminen on yksi Lontoon pörssin odotetuimmista pitkään aikaan. Kyseessä on samalla myös laskutavasta riippuen Britannian suurin listautumisanti kymmeneen vuoteen.

Deliveroon markkina-arvo oli 390 pennyn osakekohtaisella arvostuksella noin 7,6 miljardia puntaa eli 8,89 miljardia euroa. Kaupankäynnin alussa yhtiön arvosta suli minuuteissa 2,28 miljardia puntaa eli lähes 2,7 miljardia euroa.

”Markkinoilla tulee olemaan tämän takia paljon myyntipainetta, sillä monet haluavat vetäytyä tämän kaltaisesta ’rikkoutuneesta’ listautumisannista”, sanoi uutistoimisto Bloombergin haastattelema brittiläisen välittäjäyrityksen Finncapin analyytikko Patrick Basiewicz.

Britannian hallitus on rummuttanut Deliveroon listautumista esimerkkinä siitä, että Lontoo on houkutteleva markkinapaikka yrityksille myös brexitin jälkeisessä maailmassa.

Uutistoimisto Reutersin haastatteleman nimettömänä pysyttelevän finanssimaailman asiantuntijan mukaan Deliveroon pannukakuksi muodostunut listautuminen voi haitata Britanniaan ja Eurooppaan suuntautuvia listautumisia myös jatkossa.

Deliveroon sukelluksen hän arvioi johtuvan siitä, ettei yhtiön tilauskannan ja laajemman markkinatilanteen välillä ole minkäänlaista yhteyttä.

Kaupankäynnin alku toi Deliveroon yhteydessä jo listautumisvaiheen aikana esiin nostetut ongelmat. Deliveroon osakeannin kysyntä oli vahvaa. Se merkittiin täyteen muutamassa tunnissa, mutta maan suurimmat sijoittajat eivät osallistuneet antiin.

Osa sijoittajista epäili, onko tappiota tekevän Deliveroon iso markkina-arvo millään muotoa perusteltu. Ongelmista antoi osviittaa muun muassa se, että yhtiö tähtäsi alkujaan jopa 8,8 miljardin punnan eli 10,3 miljardin euron markkina-arvoon. Se jäi siitä jo listautumisannissa lähes puolellatoista miljardilla.

Tämän lisäksi listautumista varjostivat muun muassa valitukset yhtiön osakerakenteesta, yhtiön keikkatalouteen perustuvan liiketoimintamallin mahdolliset laillisuusongelmat sekä työntekijöiden lakon uhka.

Suomalaisen Woltin johtoporras on varmasti seurannut Deliveroon listautumista tarkasti. HS:n aiempien uutisten mukaan Wolt on harkinnut pörssilistautumista aikaisintaan vuonna 2022. Puhetta on ollut jopa siitä, että Helsingin pörssi saattaa olla Woltille listautumispaikkana liian pieni.

Deliveroon mahalasku tuskin ainakaan kiihdyttää Woltin listautumisaikeita.

Etenkin kun heikosti sujuneen listautumisen taustalla on myös yhtiöön liittymättömiä syitä. Vuosi 2020 oli kansainvälisine ravintolasulkuineen Deliveroolle, Woltille ja muille ruoankuljetusyhtiöille lupa painaa rahaa. Nyt suuri kysymys on, mitä niille tapahtuu, jos – ja toivottavasti kun – yhteiskunnat alkavat vähitellen avautua koronarokotusten myötä.

Bloombergin nostamien esimerkkien mukaan lähitulevaisuus ei ole niille välttämättä kovinkaan ruusuinen. Esimerkiksi Doordashin osakekurssi on pudonnut viimeisen kuukauden aikana New Yorkissa 23 prosenttia. Samalla myös Delivery Heron ja Just Eat Takeaway.comin tämän vuoden kurssit ovat tuntuvasti pakkasella.