Selvityksessä ei noussut esiin Xinjiangissa tuotettua puuvillaa käyttäviä tavarantoimittajia, mutta S-ryhmän mukaan on mahdotonta tuntea kaikkia raaka-aineiden tuotantoketjuja läpikotaisin.

S-ryhmä on sitoutunut edistämään kestävän puuvillan käyttöä omissa ketjuissaan niin, että kaikki puuvilla on vastuullisesti tuotettua vuoden 2025 loppuun mennessä.­

S-ryhmä on kartoittanut tavarantoimittajiensa käyttämän puuvillan alkuperää. S-ryhmän mukaan nyt tehdyssä 220 valmistajan kartoituksessa ei ole noussut esiin Xinjiangissa tuotettua puuvillaa käyttäviä tavarantoimittajia.

Jatkoselvitykset ovat käynnissä viiden tuotantoketjun ja niissä tehtävän valvonnan osalta. S-ryhmän mukaan linkityksiä ja mahdollisia väärinkäytöksiä mahdotonta täysin sulkea pois, koska puuvilla käy pellolta tehtaalle keskimäärin viiden väliportaan kautta.

Kiinan Xinjiagissa tuotettu puuvilla on herättänyt keskustelua alueella asuvan uiguurivähemmistön sorron takia. EU asetti viime viikolla Kiinalle pakotteitaan, jonka seurauksena ihmisoikeusrikkomukset kieltänyt Kiina kohdisti omat vastapakotteensa muun muassa EU:n elimiin sekä ulkomaalaisiin yrityksiin.

Osa S-ryhmän tekstiilituotteista valmistetaan Kiinassa tai Kiinasta peräisin olevista raaka-aineista.

S-ryhmän mukaan tavarantoimittajien kanssa selvitetään tarpeen mukaan tuotantoon liittyviä asioita, kuten tässä tapauksessa Kiinasta tulevaa puuvillaa käyttävien valmistajien tuotantoketjujen linkityksiä Xinjiangin alueelle.

”2019 käyttöön ottamamme vastuullisen puuvillan hankintakriteerien ansiosta olemme pystyneet lisäämään puuvillan tuotantoketjun jäljitettävyyttä. Kaikkia raaka-aineiden tuotantoketjuja ei täysin siltikään tunneta”, kertoo S-ryhmän vastuullisuusjohtaja Nina Elomaa tiedotteessa.

Elomaan mukaan uiguureja koskeva tilanne on monimutkainen, koska kyse on valtion harjoittamasta toiminnasta, jolloin siihen puuttuminen ja vaikuttaminen hankintaketjujen kautta on haastavaa. S-ryhmällä on Elomaan mukaan valmius tukea myös kauppapoliittisia keskusteluja ja vetoomuksia aiheen tiimoilta.

S-ryhmän mukaan sen eettisiin periaatteisiin kuuluu pyrkiä parantamaan tilannetta tavarantoimittajien kanssa mahdollisten haasteiden yhteydessä sen sijaan, että yhteistyö katkaistaisiin ja tilanne jäisi ratkaisematta.

Puuvillan osalta S-ryhmä kertoo sitoutuneensa edistämään kestävän puuvillan käyttöä omissa ketjuissaan. Tavoitteena on, että kaikki puuvilla on vastuullisesti tuotettua vuoden 2025 loppuun mennessä.