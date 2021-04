Kenkiä myytiin nimellä ”Satan shoes” eli ”Saatanakengät”. Mustissa kengissä oli muun muassa pentagrammi eli viisisakarainen tähtikuvio, ylösalaisin oleva risti ja niin sanottu pedon luku eli 666.

Yhdysvaltalainen vaate- ja kenkäyritys Nike on voittanut oikeusjutun newyorkilaisyhtiö MSCHF:ää vastaan. MSCHF ei saa ainakaan toistaiseksi enää myydä ”Saatanakenkiään”, jotka se suunnitteli yhteistyössä yhdysvaltalaisräppäri Montero Lamar Hillin, taiteilijanimeltään Lil Nas X:n, kanssa.

Nike haastoi MSCHF:n oikeuteen maaliskuun lopussa tekijänoikeusrikkomuksesta sen jälkeen, kun MSCHF oli lanseerannut Niken Air Max 97 -kengistä muokatut versiot.

Kenkiä myytiin nimellä ”Satan shoes” eli ”Saatanakengät”. Mustissa kengissä oli muun muassa pentagrammi eli viisisakarainen tähtikuvio, ylösalaisin oleva risti ja niin sanottu pedon luku eli 666. Kengissä oli myös teksti Luke 10:18, joka viittaa Luukkaan evankeliumin 10. luvun 18. jakeeseen: Ja Hän sanoi heille: ”Minä näin, kuinka Saatana sinkoutui taivaasta kuin salama.”

Kenkiä myös kaupattiin 1 018 dollarin (noin 860 euron) hintaan, ja niitä valmistettiin MSCHF:n mukaan 666 kappaletta. Jokaisessa kengässä on yrityksen mukaan pisara ihmisverta.

Nike haastoi MSCHF:n oikeuteen, sillä se ei hyväksy kenkiensä muokkaamista tällä tavalla. Niken mukaan yrityksellä ei ole oikeutta käyttää Niken logoa, ja lisäksi Niken mukaan jotkut kuluttajat ovat luulleet, että Nikella olisi jotain tekemistä tuotteen kanssa.

Oikeus oli torstaina 1. huhtikuuta samaa mieltä Niken kanssa, ja kielsi ainakin toistaiseksi kenkien myynnin, kertoo muun muassa uutistoimisto Reuters. Tuomari Eric Komiteen mukaan kengät rikkoivat tekijänoikeuksia.

Lil Nas X osallistui Spotifyn gaalaan Los Angelesissa tammikuussa 2020.­

MSCHF julkaisi oikeuden päätöksen jälkeen tiedotteen, jossa se toivoo yhteistyötä Niken ja oikeuden kanssa asian selvittämiseksi. Yrityksellä on nimittäin vielä yksi kenkäpari jäljellä: Hillin oli tarkoitus antaa 666. pari ilmaiseksi arvonnassa torstaina. Nyt se ei toistaiseksi ole mahdollista.

Yrityksen mukaan kaikki muut parit on jo myyty, joten vielä on epäselvää, mikä konkreettinen vaikutus oikeuden päätöksellä on. Yrityksellä ei ollut sanojensa mukaan tarkoituskaan tuottaa enempää kenkiä kuin 666 paria. Kenkien ostaneita kuitenkin huolestuttaa, saavatko he oikeuden päätöksen myötä maksamansa kengät, kertoo muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC.

MSCHF nosti tiedotteessaan esiin myös Niken kaksinaismoralismin sen suhteen, miten yritys tarkkailee kenkiensä käyttöä.

MSCHF julkaisi vuonna 2019 ”Jeesuskengät” (Jesus Shoes). Valkoiset lenkkarit olivat myös muokattu Niken Air Max 97 -kengistä. MSCHF lisäsi kenkiin kultaisen Jeesuksen roikkumassa krusifiksilla, sekä tipan ”pyhää vettä”, eli newyorkilaispapin siunaamaa vettä, joka oli otettu Jordanvirrasta, jossa Uuden Testamentin mukaan Jeesus kastettiin.

Näistä kengistä Nike ei aloittanut oikeustaistelua, joten omien sanojensa mukaan MSCHF oli aidosti yllättynyt siitä, että Nike vei Saatanakengät oikeuteen.

”Saatana on yhtälailla osa taidehistoriaa kuin Jeesus. Saatana edustaa äärimmäisen auktoriteetin haastajaa. Olimme innoissamme päästessämme tekemään Saatanakenkiä Lil Nas X:n kanssa. Uskomme vahvasti ilmaisunvapauteen”, yritys linjaa tiedotteessaan.

Kenkien lanseeraus liittyi Hillin maaliskuun lopussa julkaistuun kappaleeseen Montero (Call Me By Your Name).

Kappaleen musiikkivideolla Hill muun muassa liukuu tankoa pitkin taivaasta helvettiin, tanssii Saatanan kanssa ja lopulta taittaa tämän niskan, oletettavasti ottaen Saatanan roolin.

Hill on kertonut olevansa homo, ja musiikkivideon voi tulkita melko suoraan niin, että hylkäämällä taivaan Hill pystyy vapaasti toteuttamaan seksuaalisuuttaan. Hill kertoi Time-lehden haastattelussa, että pyrkii videollaan kertomaan paitsi oman tarinansa, myös historian hylkiöiden ja vainottujen tarinan.

21-vuotias Hill tuli tunnetuksi vuonna 2018 julkaistusta kappaleestaan Old Town Road. Kappale pysyi ennätykselliset 19 peräkkäistä viikkoa Billboard Hot 100 -listan kärjessä. Kappaleesta on tehty useita remix-versioita, joista yhdessä on mukana myös country-laulaja Billy Ray Cyrus.

Vuoden 2020 Grammy-palkintogaalassa Hillillä oli ehdolla olevista miesartisteista eniten palkintoehdokkuuksia. Hill ja Cyrus voittivat musiikkialan seuratuimmassa palkintotilaisuudessa parhaan musiikkivideon palkinnon Old Town Roadin videolla, sekä parhaan pop-duo-palkinnon.