Marwa Elselehdar epäilee, että on joutunut valheellisten huhujen kohteeksi koska on merenkulkualalla menestynyt nainen.

Viime kuussa valtava rahtialus Ever Given kiilautui poikittain jumiin keskelle Suezin kanavaa ja pysäytti sen laivaliikenteen. Onnettomuudesta johtunut laivasuma saatiin purettua vasta pääsiäislauantaina.

Samaan aikaan ensimmäinen egyptiläinen naiskapteeni, Marwa Elselehdar, työskenteli perämiehenä Aida IV -aluksella satojen kilometrien päässä Suezin kanavasta. Siksi hän yllättyikin luettuaan sosiaalisesta mediasta syytöksiä siitä, että hän olisi syyllinen turmaan, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC.

”Olin järkyttynyt”, Elselehdar kommentoi huhuja BBC:lle.

Huhut olivat lähtöisin tekaistusta, verkossa levinneestä uutiskuvakaappauksesta, jonka mukaan Elselehdar olisi ollut osallisena Suezin onnettomuuteen.

Useat hänen mukaansa nimetyt Twitter-tilit ovat myös levittäneet väitteitä siitä, että hän olisi ollut osallisena Ever Givenin jumiutumiseen.

Elselehdar kertoo, ettei hänellä ole aavistustakaan siitä, kuka huhua on alunperin alkanut levittämään ja miksi.

”Tuntuu siltä, että saatoin joutua huhujen kohteeksi, koska olen nainen ja menestynyt tällä alalla tai siksi että olen egyptiläinen, mutta ole varma”, hän kommentoi levitettyä huhua.

Kyseessä ei nimittäin ole ensimmäinen kerta, kun Elselehdar on kohdannut haasteita alalla, joka on perinteisesti kuulunut miehille. Kansainvälisen merenkulkujärjestön mukaan naisten osuus maailman merenkulkijoista on tällä hetkellä vain kaksi prosenttia. Jo opintojensa aikana Elselehdar kertoo kokeneensa seksismiä joka käänteessä.

”Yhteiskuntamme ei vieläkään hyväksy ajatusta naisesta, joka työskentelee merellä kaukana perheistään”, hän sanoo.

”Mutta kun tekee mitä rakastaa, ei tarvitse hakea kaikilta hyväksyntää.”