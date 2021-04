Pandemia on pönkittänyt Keskon myyntiä ja tulosta, mikä näkyy myös osakkeen arvostuksessa.

Ravintoloiden toinen koronapandemian aikainen täyssulku alkoi maaliskuun toisella viikolla. Samaan aikaan alkoivat keskustelut ja spekulaatiot Suomen tiukoista liikkumisrajoituksista.

Ravintolat hiljenivät, toivo elämän paluusta normaaliin alkoi tuntua yhä kaukaisemmalta.

Kauppayhtiö Keskon osakekurssi ampaisi.

”Koronapandemia on hyödyttänyt Keskoa. Viime vuoden hyvästä tulosparannuksesta alle puolet oli pandemian ansiota”, Keskoa seuraava Inderesin analyytikko Olli Vilppo sanoo.

Ihmiset ovat kuluttaneet rahansa palvelujen ja matkojen sijaan tavaroihin ja kotoiluun. Nikkarointi ja remontointi ovat yleistyneet.

Vaikka ravintolassa ei voi käydä, on suomalaisten silti syötävä, mikä hyödyttää kauppaketjuja. Kesko on alkanut myydä ravintolaruokaa kaupoissa.

Tämä ilmiö näkyi Keskon toimialajohtaja Ari Akselin mukaan erityisesti juhlapyhinä, kuten nyt pääsiäisenä, jolloin monet käyvät perinteisesti syömässä ravintolassa.

”Kun ravintolat ovat kiinni, ihmiset panostavat sitten hieman enemmän kaupasta ostettuun ruokaan”, hän sanoo.

S-ryhmä kertoi lauantaina, että sen ruokakauppojen myynti on ollut pääsiäisenä ennätyksellisen suurta. Tiedotteen mukaan asiakasmäärä väheni normaaliin pääsiäiseen verrattuna kymmenen prosenttia, mutta kertaostos oli lähes neljänneksen normaalia suurempi.

Keskon Akselin mukaan esimerkiksi tänä pääsiäisenä erityisesti lihatuotteiden ja makeisten myynnissä näkyi asiakkaiden halu ostaa tavallista laadukkaampia ja arvokkaampia tuotteita.

Kesko myös hallitsee puolta Suomen ruoan verkkokaupasta ja vahvisti viime vuonna verkkokaupan markkinaosuuttaan.

Akselin mukaan vuoden 2020 keväällä Keskon verkkokaupan myynninkehitys oli parhaimmillaan yli tuhat prosenttia viikossa.

”Ja luvut ovat kasvaneet siitä vielä tänä keväänä. Onhan se ollut poikkeuksellista.”

Kilpailijat ovatkin alkaneet myös kopioida Keskon toimintaa. Prisma on tuonut ravintolaruokaa valikoimiinsa ja S-ryhmä on pyrkinyt kohentamaan S-marketien ilmettä.

Kesko siis pärjää, mutta onko osake jo liian kallis? Inderes antoi viime viikolla Keskolle ”vähennä”-suosituksen, mikä viittaisi siihen, että analyysitalon mukaan hinta alkaa olla jo suolainen. Ennen muutosta suositus oli ”lisää”. Vara Researchin kokoamasta viiden analyytikkotalon suosituksista kaksi kehottaa lisäämään tai ostamaan.

”Tulosjulkistuksen jälkeen kurssi korjasi oikeutetusti ylemmäs, mutta nyt mentiin jo vähän yli sen mitä me pidimme hyväksyttävänä arvostuksena”, Vilppo sanoo.

Nousu on kuitenkin ymmärrettävää Keskon tulokseen ja ohjeistukseen nähden. Tulosjulkistuksen ohella Kesko kertoi maksavansa aiemmin arvioitua suuremman osingon viime vuodelta.

”Kesko on laatuyhtiö. Osakekohtainen tulos on ylittänyt analyytikoiden ennusteita koko ajan. Yhtiö on tehnyt hyviä yritysostoja ja -myyntejä”, Vilppo sanoo.

Keskon lähiajat eivät näillä näkymin ole laihat. Pääjohtaja Mikko Helander arvioi, että konsernin näkymät ovat myönteiset vuodelle 2021. Vertailukelpoisen liikevoiton arvioidaan olevan 520–620 miljoonaa euroa. Tulosohjeistuksen vaihteluväli on pandemian aiheuttaman epävarmuuden vuoksi suuri.

Viime vuonna Keskon toiminta oli ennätyksellistä. Koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto oli 567,8 miljoonaa euroa, jossa kasvua oli noin 119 miljoonaa euroa edellisvuoteen verrattuna.

Helmikuussa koko konsernin myynti kasvoi vertailukelpoisesti edellisestä vuodesta kolme prosenttia 797,9 miljoonaan euroon. Tammi–helmikuussa vertailukelpoinen myynti jäi hieman miinukselle viime vuodesta.

Vilppo kuvailee Keskoa ”defensiiviseksi” osakkeeksi. Yhtiön toiminnassa ei ole näköpiirissä isoja uhkia ja osakekohtainen tulos on koko ajan parantunut.

Pandemian väistyessä kuluttajien rakentamisen buumi voi Vilpon mukaan hiljentyä. Keskon kilpailija rakentamisen liiketoiminnassa on esimerkiksi Byggmax, joka arvioi markkinan olevan tänä vuonna vuotta 2019 korkeammalla, mutta ei yhtä korkealla tasolla kuin viime vuonna. Inderesin ennusteen mukaan Keskon liiketoiminnassa autojen ja ruoan kaupan tulokset kasvavat tänä vuonna.

”Jonkin verran tulee vastatuulta myös siitä, kun volyymia siirtyy takaisin ravintoloihin”, Vilppo sanoo.