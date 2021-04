LG:n älypuhelimet tekivät miljardien eurojen tappiot viimeisten kuuden vuoden aikana.

Eteläkorealainen teknologiajätti LG Electronics aikoo sulkea tappiollisen matkapuhelinyksikkönsä yritettyään turhaan löytää sille ostajan.

Analyytikkolähteiden mukaan yksikön myynnistä oli käyty keskusteluja muun muassa vietnamilaisen Vingroupin ja Venäjän valtion rahaston kanssa, Nikkei Asia -talousmedia kertoo.

Uutistoimisto Reutersin arvion mukaan kyseessä on ensimmäinen suuren älypuhelinbrändin täysi poistuminen markkinoilta. Esimerkiksi Nokia, HTC ja Blackberry ovat myös joutuneet lopettamaan, mutta brändin elämä on jatkunut pienimuotoisempana muodossa tai toisessa.

LG on Etelä-Koreassa ollut perinteisesti Samsungin haastajan asemassa.

LG:n älypuhelimilla on ollut Yhdysvalloissa noin kymmenen prosentin markkinaosuus. Se on ollut markkinakolmonen Samsungin ja Applen jälkeen keskihintaisten älypuhelimien myynnin ansiosta. Etelä-Amerikassa se on ollut viidenneksi myydyin älypuhelin.

Suomessa älypuhelinmarkkinoita hallitsevat Apple, Samsung, OnePlus, Huawei ja Xiaomi.

LG: älypuhelinyksikkö on tehnyt tappiota noin kuuden vuoden ajan, yhteensä 4,5 miljardin dollarin eli 3,8 miljardin euron verran.

Yhtiö kertoi lopettamisratkaisun antavan varoja tuotekehitykseen erilaisille elektroniikan kasvualoille kuten sähköautojen osiin ja älykotien laitteiden kehittämiseen.

Parhaimmillaan LG oli markkinaosuuksilla mitattuna maailman kolmanneksi myydyin älypuhelin vuonna 2013 Samsungin ja Applen jälkeen, Reuters kertoo.

LG:n nykyinen markkinaosuus maailman markkinoista on kahden prosentin luokkaa. Se toimitti tutkimusyhtiö Counterpointin mukaan 23 miljoonaa puhelinta viime vuonna, kun Samsungin vastaava kappalemäärä oli 256 miljoonaa.

LG:n älypuhelinyksikkö on liikevaihdolla mitattuna pienin yhtiön viidestä yksiköstä. Se on tuonut liikevaihdosta noin seitsemän prosenttia. Lopetustoimet on määrä saada valmiiksi heinäkuun loppuun mennessä.

Etelä-Koreassa älypuhelinyksikön työntekijät siirretään muihin yksiköihin, mutta muualla ratkaisut tehdään maakohtaisesti.

LG kertoi analyytikkotapaamisessa aikovansa säilyttää keskeiset 4g- ja 5g-patenttinsa omistuksessaan samoin kuin tuotekehitysyksikkönsä, ja aikoo jatkaa viestintä- ja 6g-teknologian kehittämistä.