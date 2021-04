Facebookista varastettujen tietojen joukossa on 1,4 miljoonan suomalaisen tiedot, kerrottiin lauantaina.­

Facebookin tietovuodossa ei ole vuotanut niin paljon käyttäjien tietoja kuin ensitiedot antoivat ymmärtää, kertoo Liikenne- ja viestintäviraston kyberturvallisuuskeskuksen tietoturva-asiantuntija Juho Jauhiainen STT:lle.

Kaikista vuonna 2019 tapahtuneen tietovuodon uhreista on julkaistuissa tiedoissa nimi ja puhelinnumero. Lisäksi osasta on mukana esimerkiksi sähköpostiosoite tai syntymäpäivä.

Puhelinnumero on kuitenkin Jauhiaisen mukaan ainoa vuotanut tieto, joka on ollut salainen. Muita tietoja on listassa vain, jos ne ovat olleet tietomurron aikaan Facebook-profiilissa julkisesti näkyvissä kaikille.