IMF arvioi, että maailmantalous kasvaa tänä vuonna kuusi prosenttia. Talouskasvun hedelmät eivät kuitenkaan jakaudu IMF:n mukaan tasaisesti.

Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) arvioi, että 95 miljoonaa ihmistä on vajonnut viime vuonna äärimmäiseen köyhyyteen. Se tarkoittaa ihmisiä, jotka joutuvat elämään alle 1,90 dollarilla päivässä. Kuvassa lapsia Pakistanin Peshawarissa.­

Maailmantalouden elpyminen vahvistuu, mutta koronaviruspandemian taloudellisilla vahingoilla on pitkät varjot.

Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) arvioi tiistaina, että maailmantalous kasvaa tänä vuonna kuusi prosenttia viime vuoden historiallisen pahasta kolauksesta.

Valoisammat näkymät johtuvat pääasiassa kehittyneistä kansantalouksista. Niissä väestön rokottaminen koronavirusta vastaan on edistynyt ja varakkaat valtiot ovat muutenkin onnistuneet torjumaan taloudellisia vahinkoja.

Merkittävä vaikutus on ollut Yhdysvalloilla. Sen talous kasvaa IMF:n arvion mukaan tänä vuonna 6,4 prosenttia.

Yhdysvaltojen talouden elpymistä on vauhdittanut presidentti Joe Bidenin 1 900 miljardin dollarin elvytys, josta suurin osa on suoraan kotitalouksille annettavaa avustusta. Euroalueeseen verrattuna Yhdysvaltojen talouskasvu on selvästi ripeämpää. IMF arvioi, että euroalueen talous kasvaa tänä vuonna 4,4 prosenttia.

Talouden elpyminen on IMF:n mukaan hyvin epätasaista valtioiden välillä. Koronaviruspandemia iskee erityisen pahoin nuoriin ja vähemmän koulutettuihin. Etenkin kehittyvissä kansantalouksissa myös naiset kärsivät pandemian vaikutuksista eniten.

IMF arvioi, että 95 miljoonaa ihmistä on vajonnut viime vuonna äärimmäiseen köyhyyteen. Se tarkoittaa ihmisiä, jotka joutuvat elämään alle 1,90 dollarilla päivässä.

Pääekonomisti Gita Gopinath painottaa, että edessä on yhä huolestuttavia kysymyksiä, koska pandemiaa ei ole vielä kukistettu ja tartunnat lisääntyvät monissa valtioissa.

”Elpymisen välillä on suuri eroja valtioiden välillä ja valtioiden sisällä. Niillä, joissa rokotusten eteneminen on hidasta, poliittiset toimet rajoitettuja ja riippuvuus turismista suurta, eivät menestys yhtä hyvin”, Gopinath kirjoittaa blogissaan.

Pandemian torjuntaan eri puolilla maailmaa on käytetty IMF:n mukaan 16 000 miljardia dollaria. Valtava koronaelvytys on hillinnyt jo toteutuneita pahempia kansanterveydellisiä ja taloudellisia vahinkoja.

Suuria keskuspankkeja se kehottaa kertomaan selvästi rahapoliittisista suunnitelmistaan, jotta vältetään vuonna 2013 markkinoilla aiheutunut sekamelska. Silloin Yhdysvaltojen keskuspankin silloisen pääjohtajan Ben Bernanken lausuntoja tulkittiin merkiksi siitä, että keskuspankki olisi piakkoin kiristämässä rahapolitiikkaansa.

Terveyskriisin jälkeen IMF kannustaa valtioita kiinnittämään huomiota etenkin talouden uudistamiseen. Se tarkoittaa entistä tarmokkaampia toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi sekä varmistusta, että talouskasvun hyödyt kohdistuvat kaikille. Tämän lisäksi IMF kehottaa torjumaan tuloerojen kasvamista ja hyödyntämään uutta tekniikkaa työn tuottavuuden parantamisessa.

Köyhimmille valtioille IMF suosittaa myös velkojen uudelleenjärjestelyä.