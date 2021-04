Yhdysvaltoja vaivaa pula pussiketsupista: Ketsuppijätti Heinzin mukaan kysyntä on kovempaa kuin tarjonta

Markkinajohtaja Heinz on lisännyt tuotantoaan noin neljänneksellä, mutta ei pysty vastaamaan valtavaan kysyntään.

Yhdysvaltain tartuntatautivirasto on ohjeistanut ravintoloita korvaamaan pöydissä olleet ketsuppipullot hygieenisimmillä vaihtoehdoilla, esimerkiksi annospusseilla. Nyt pussit uhkaavat loppua.­

Yhdysvalloissa annoskokoon pakattujen ketsuppipussien kysyntä on niin valtava, etteivät valmistajat pysty vastaamaan tarpeeseen, kertovat uutistoimisto AFP ja talouslehti Wall Street Journal. Tilanne johtuu noutoruuan ja kotitoimituksina tilattavien annosten kysynnän kasvusta. Ketsuppipusseja laitetaan näiden annosten mukaan, mutta tilanteeseen vaikuttaa myös Yhdysvaltain tartuntatautivirasto CDC:n ohjeistus.

Koronaviruksen leviämisen torjumiseksi CDC on ohjeistanut ravintolat korvaamaan avoimet elintarvikkeet kuten pöydissä olleet ketsuppipullot hygieenisimmillä vaihtoehdoilla, esimerkiksi annospusseilla. Niinpä annospussien kysyntä on lisääntynyt myös niissä ravintoloissa, joissa paikan päällä ruokailu on sallittua.

Ketsuppien markkinajohtaja Kraft Heinz on kasvattanut annospussien tuotantoa noin neljänneksellä, yhtiöstä kerrottiin AFP:lle.

Heinz tuottaa tänä vuonna noin noin 12 miljardia annospussia, mutta yhtiön mukaan tarjonta ei riitä vastaamaan kysyntään. Tilannetta on yritetty helpottaa kehittämällä ravintolakäyttöön myös ketsupin annostelulaite, johon ei tarvitse koskea.

Wall Street Journalin mukaan ketsuppipussien hinta on noussut tammikuusta 2020 alkaen 13 prosenttia, mikä tuntuu ravintoloitsijoiden lompakoissa.

Tilanne on vaikuttanut myös pulloketsupin kysyntään: Wall Street Journalin mukaan pulloketsuppia myytiin elintarvikeliikkeissä ensimmäisenä koronavuonna 2020 noin 15 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019, jolloin koronapandemia ei ollut vielä puhjennut.

Osa Heinzin ketsuppia käyttävistä amerikkalaisravintoloista on joutunut hankkimaan kastikkeensa muualta yhtiön toimitusvaikeuksien takia, kertoo esimerkiksi New York Post.