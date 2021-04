Osa Euroopan maista on jo laatinut alustavan aikataulun, jonka mukaan rajoituksia puretaan.

Bryssel

Eurooppa valmistautuu parhaillaan koronarajoitusten purkuun. Osa maista, kuten Britannia, Tanska ja Belgia, ovat antaneet rajoitusten purkamiselle alustavan aikataulun. Myös Suomessa neuvotellaan tällä viikolla omasta suunnitelmasta yhteiskunnan avaamiseen.

Esimerkiksi Tanska avautuisi alustavien suunnitelmien mukaan vaiheittain toukokuun loppuun mennessä. Ehtona on, että tartuntamäärät pysyvät alhaisella tasolla ja käytössä olisi koronarokotuspassi.

Euroopan komissio julkaisi oman suosituksensa koronatoimista luopumiseen maaliskuun lopussa. Jokainen EU-jäsenmaa päättää toimistaan itse.

Komission suosituksessa painotetaan erityisesti rokotuskattavuutta, testaamista ja virusvarianttien aikaista havaitsemista. Yksi keinoista on jätevesianalyysi, joka pitäisi ottaa käyttöön jäsenmaissa nykyistä kattavammin. Näin voitaisiin havaita nopeasti, mikäli virusta on liikkeellä enemmän tai siitä on tullut uusi muunnos.

Komissio ja Euroopan tartuntatautikeskus ECDC ovat laatineet suosituksen pikatesteistä, joita ollaan ottamassa käyttöön eri maissa. Testit ovat jo laajassa käytössä Itävallassa, Saksassa ja Britanniassa. Belgiassa pikatestit tulivat myyntiin tiistaina.

Esimerkiksi Englannin avaamisstrategia perustuu rokotuskattavuuden lisäksi paljolti runsaaseen pikatestien käyttöön. Englannissa kaikki asukkaat ovat saamassa kaksi ilmaista koronapikatestiä viikossa.

Komissio ja ECDC ovat muistuttaneet, että pikatestien tulokset voivat jäädä piiloon viranomaisilta, jolloin rajoitustoimia tai niiden purkua voi olla vaikea suhteuttaa oikeaan koronatilanteeseen. Positiivisen pikatestituloksen saaneen pitäisi varmistaa tulos PCR-testillä testikeskuksessa.

Euroopan unionin jäsenmaat etenevät eritahtisesti rokotuksissa, mikä vaikuttaa avaamisstrategioihin. Komission tavoite oli, että vähintään 80 prosenttia yli 80-vuotiaista ja terveydenhuoltohenkilökunnasta olisi rokotettu maaliskuun loppuun mennessä. Tavoitetta ei ole saavutettu monessa maassa.

Suomessa THL:n mukaan yli 80-vuotiaista on rokotettu tiistaihin mennessä yli 80 prosenttia. Toisen annoksen on saanut hieman yli kuusi prosenttia.

Seuraava etappi on, että 70 prosenttia aikuisväestöstä on rokotettu kesän loppuun mennessä. Rokotemäärien osalta tavoite on mahdollinen, sanoi komission terveysasioista vastaava tiedottaja Stefan De Keersmaecker tiistaina.

De Keersmaeckerin mukaan EU saa kesäkuun loppuun mennessä 350–360 miljoonaa rokotetta. Huhtikuun alkuun mennessä rokotteita tulee hieman yli sata miljoonaa.

Euroopan komissio on painottanut toimissaan sisämarkkinoiden toimintaa. Komissio selvittää parhaillaan EU:n yhteistä rokotuspassia, jota käytettäisiin matkustamiseen. Digitaalisesta passista selviäisi mahdollinen koronarokotus, negatiivinen testitulos tai esimerkiksi sairastettu tauti.

Passin avulla matkustaja voisi vapautua maahantulon jälkeisistä pakollisista testeistä tai karanteenista. Passi on kehys, joka määrittää tekniset ominaisuudet ja sisällöt, joita jäsenmaiden omissa järjestelmissä ja todistuksissa tulee olla. Näin varmistetaan, että todistukset voidaan hyväksyä kaikissa jäsenmaissa.

Osa maista on suunnitellut koronapassin käyttämistä myös matkustamista laajemmin. Esimerkiksi Tanska aikoo käyttää rokotus- tai koronatestitodistusta avautumissuunnitelmien tukena. Todistuksia vaaditaan esimerkiksi tapahtumiin.

Myös Britannia on pohtinut passin käyttöä esimerkiksi urheilu- ja kulttuuritapahtumissa. Maanantaina Britannian pääministeri Boris Johnson kuitenkin myönsi, että mahdolliseen koronapassiin liittyy monia ”eettisiä ja käytännön ongelmia”.

Suomi kehittää omaa rokotuspassiaan valmiiksi huhtikuun loppuun mennessä. Todistus on tarkoitus toteuttaa Omakanta-palveluun, josta se olisi saatavilla digitaalisesti puhelimeen. Todistuksen voisi myös tulostaa paperille.

Lue Euroopan komission koko dokumentti avautumissuosituksista täältä.