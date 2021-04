Elon hallitus on nimittänyt uudeksi toimitusjohtajaksi vuonna 1979 syntyneen Carl Petterssonin.

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Elo saa uuden toimitusjohtajan. Elon hallitus on nimittänyt uudeksi toimitusjohtajaksi vuonna 1979 syntyneen Carl Petterssonin.

Elo vastaa yli 20 miljardin euron työeläkevarallisuuden sijoittamisesta.

Pettersson siirtyy Elolle Veritas Eläkevakuutuksesta. Hän on toiminut sen toimitusjohtajana syyskuusta 2017. Tätä ennen Pettersson on työskennellyt Aktia Pankissa.

”Carl Petterssonilla on vahva finanssialan, sijoitustoiminnan ja työeläkesektorin osaaminen sekä näytöt tuloksekkaasta johtamisesta säännellyssä liiketoimintaympäristössä. Hänellä on kokemusta ja osaamista johtaa Eloa yhtiön siirtyessä seuraavalle strategiakaudelle”, sanoo Elon hallituksen puheenjohtaja Antti Aho tiedotteessa.

Elon entinen toimitusjohtaja Satu Huber irtisanoutui tehtävästään maaliskuussa.

Huber kertoi HS:lle tuolloin henkilökohtaisen päätöksensä kypsyneen raskaan vuoden jälkeen.

”Päätös oli vaikea, mutta joskus on oikea aika kääntää sivua omalta kannalta. Tämä tuntui oikealta hetkeltä sekä Elon että itseni kannalta. Vuosi on ollut raskas. Minulla on kaksi hallituspaikkaa ja saan nyt aikaa niille”, Huber sanoi.

Huberin lähdön taustalla oli myös huonoa hallintoa. Esimerkiksi HS:n eläkeyhtiöitä seuraava toimittaja Tuomo Pietiläinen kirjoitti pian Huberin eron jälkeen analyysissaan, että yhtiön johtoon keskittyi liikaa valtaa, jota Elon hallitus tai kukaan mukaan ei kyennyt riittävästi kontrolloimaan.