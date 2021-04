Toimitusjohtaja Niklas Sonkinin mukaan Suomi on sähköisessä laskutuksessa huomattavasti edellä muita Pohjoismaita.

Talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita ja ohjelmistoja pienille ja keskisuurille yrityksille myyvä Accountor käynnistää oman sähköisen laskutuksen liiketoiminnan ostamalla verkkolaskuyhtiö Apixin ja neljäsosan laskurahoitusta tarjoavasta Puro Financesta.

Ostolla Accountor tähtää toimitusjohtaja Niklas Sonkinin mukaan asiakasmäärältään Suomen suurimmaksi laskujen välityspalveluiden tarjoajaksi.

”Olemme tähän asti ostaneet sähköisen laskutuksen palvelut alihankkijoilta. Nyt pystymme kehittämään palvelua osana muuta taloushallinnon palvelua. Olemme muutenkin yhä suuremmassa määrin ohjelmistotalo”, Sonkin sanoo.

Seitsemässä maassa toimivalla Accountorilla on noin 150 000 yritysasiakasta. Suurimmat toimintamaat ovat Suomen lisäksi Ruotsi ja Norja. Sähköisessä laskuttamisessa Suomi on Sonkinin mukaan huomattavasti muita Pohjoismaita edellä.

”Meillä jo 70 prosenttia laskuista on sähköisiä. Esimerkiksi Ruotsissa osuus on kymmeniä prosenttiyksikköjä pienempi. Meillä alalle alettiin kehittää avoimia standardeja jo 30 vuotta sitten, kun esimerkiksi Ruotsissa isoilla yrityksillä on yhä omia järjestelmiään. Myös esimerkiksi laskujen viitenumerojärjestelmä on ainutlaatuinen”, Sonkin sanoo.

Suomessa suurimmat sähköisen laskunvälityksen toimijat ovat Postin Opus Capita ja Basware.

Accountorin omistaa pääomasijoittaja Vitruvian Partners.

Yhtiön liikevaihto oli toissavuonna 245 miljoonaa euroa. Viime vuoden lukuja ei ole vielä julkistettu, mutta Sonkin mukaan asiakkaat ovat kärsineet pandemiasta, eikä liikevaihto ole siksi kasvanut. Suomen lisäksi yhtiö toimii Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Hollannissa, Venäjällä ja Ukrainassa.