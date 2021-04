Uiguurialuetta koskeneen maininnan poistuminen Marimekon verkkosivuilta herätti paljon keskustelua. Marimekko ei kommentoinut tarkemmin poistoon johtaneita syitä mutta kertoi yhtiön toimintaperiaatteiden säilyneen samoina. Nyt maininta on taas sivustolla erillisen liitteen muodossa.

Marimekko on palauttanut sivuilleen linjauksen siitä, ettei se hyväksy Kiinan uiguurialueella Xinjiangissa tuotetun puuvillan käyttöä tuotteissaan. Maininta on nyt erillisessä tuotantoperiaatteita koskevassa dokumentissa, joka on linkattuna yhtiön vastuullisuussivuilla.

”Marimekko ei toistaiseksi hyväksy tuotteissaan puuvillaa Uzbekistanista, Turkmenistanista tai Xinjiangin uiguurien autonomiselta alueelta Kiinassa puuvillan­tuotantoon liittyvien ihmisoikeus­riskien kuten lapsi- tai pakkotyövoiman käytön vuoksi”, dokumentissa sanotaan.

Muun muassa EU on asettanut Kiinalle pakotteita Xinjiangissa tapahtuneiden ihmisoikeusrikkomusten vuoksi. Väitteet kiistänyt Kiina vastasi nopeasti omilla vastapakotteillaan, jotka kohdistuivat myös suoraan Xinjiangin työoloja kommentoineisiin yrityksiin.

Esimerkiksi ruotsalainen vaatejätti H&M joutui boikotin kohteeksi. Lisäksi kiinalaiset julkisuudenhenkilöt ovat kertoneet yhteistyön päättymisestä muun muassa Adidaksen, Conversen ja Calvin Kleinin kanssa.

Maininta Xinjiangissa tuotetusta puuvillasta katosi Marimekon verkkosivuilta pian yrityksiin kohdistuneiden boikottien jälkeen. Marimekko ei tuolloin suostunut suoraan kommentoimaan poiston syytä, mutta se kertoi yhtiön noudattavan edelleen vastuullisen hankinnan periaatteita. Ennen poistoa maininta ei ollut erillisessä dokumentissa vaan suoraan sivustolla.

Maininnan poistumisen esille nostanut kansalaisjärjestö Finnwatch huomioi Marimekon sivuilleen tekemän muutoksen Twitterissä.

Marimekon hallituksen puheenjohtaja Mika Ihamuotila kommentoi poistosta syntynyttä kohua sekä avasi päätöksen taustoja tiistaina Ylen Puoli seitsemän -ohjelmassa.

”Jos puhutaan siitä, että miksi yhtiö tekee tiettyjä asioita ja jättää joskus kertomatta jonkun asian, niin kysymys saattaa olla – tai on kokonaisvastuullisuudesta. Ja joskus joudutaan seuraamaan tällaista varovaisuusperiaatetta”, Ihamuotila sanoi.

Ihamuotilan mukaan vastuullisuuden maksimoiminen vaatii yrityksiltä kokonaisuuden katsomista ja sen arvioimista, millainen vaikutus milläkin toimella on esimerkiksi yrityksen työntekijöihin, ympäristöön tai lapsityövoimaan.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat.