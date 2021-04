Ruotsi keskuspankki on valmistellut valtiollisen e-kruunun käyttöönottoa jo pitkään. Viimeisin arvio käyttöönottoa koskevan pilottiprojektin valmistumisesta on ensi vuoden alku.

Käteisen käyttö on vähentynyt merkittävästi Ruotsissa.­

Ruotsin keskuspankki Riksbank on julkaissut ensimmäisen vaiheen tuloksia pilottiprojektista, jossa käsitellään valtiollisen kryptovaluutan e-kruunun (ruotsiksi e-krona) käyttöönottoa, kertoo Bloomberg.

Tulokset osoittavat, että e-kruunun käyttöönottoon valmistautuminen saattaa kestää paljon alkuperäisiä suunnitelmia kauemmin. Toisaalta virtuaalivaluutta voi myös ratkaista käteisen katoamisesta koituvia ongelmia.

Riksbank kertoi aikoinaan olevansa valmis aloittamaan e-kruunuun siirtymisen jo vuoteen 2018 mennessä. Sittemmin ajankohtaa on siirretty säännöllisesti eteenpäin, ja keskuspankin viimeisin arvio käyttöönottoa koskevan pilottiprojektin valmistumisesta on ensi vuoden alku, joskin pankki on antanut projektille aikaa jopa vuoden 2026 loppuun.

Käteisen käyttö on vähentynyt Ruotsissa merkittävästi viimeisten kymmenen vuoden aikana. Konsulttiyhtiö McKinseyn viime vuonna julkaisemasta raportista käy ilmi, että Ruotsissa käytetään muita raportissa tutkittuja kehittyneitä talouksia vähemmän käteistä. Raportin mukaan Ruotsin maksutapahtumista vain 9 prosenttia suoritetaan käteisellä. Suomessa vastaava osuus on 24 prosenttia.

Kaikissa maissa käteismaksujen vähentyminen ei kuitenkaan ole rohkaissut keskuspankkeja kiirehtimään kryptovaluutta­projektiensa kanssa. Esimerkiksi Norjassa käteisen osuus kaikista maksutapahtumista on ehtynyt vain neljään prosenttiin, mutta Norjan keskuspankki on todennut, ettei sillä ole akuuttia tarvetta ottaa käyttöön virtuaalivaluuttaa.

Riksbankin pilottiprojektia johtavan Mithra Sundbergin mukaan on tärkeää, ettei e-kruunun teknologiaa lyödä lukkoon ennen kuin on selkeä käsitys siitä, mitä kryptovaluutalla pitää pystyä tekemään. Pilottiprojektin ensimmäisen vaiheen tulosten mukaan kryptovaluuttaan voidaan soveltaa korkoja. Projektin e-kruunu perustuu tokeneihin eli lohkoketjuihin sidottuihin kryptovaluutan yksiköihin ja vaihdon välineisiin.

Keskuspankki korostaa, että mikä ikinä kryptoprojektin lopputulos onkaan, valtiollinen virtuaalivaluutta vaatii uudenlaista lainsäädäntöä. E-kruunun ei myöskään ole tarkoitus korvata käteistä kokonaisuudessaan. Lopullisen päätöksen e-kruunusta tekevät keskuspankin sijaan poliittiset päättäjät.