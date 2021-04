Laivayhtiöt valmistautuvat kesäkauteen ”perhosia vatsassa”. Finnair uskoo lentoliikenteen asteittaisen palautumisen näkyvän ensimmäiseksi viikkovuorojen lisääntymisenä suosittuihin kohteisiin, kuten esimerkiksi Malagaan.

Finnair lisää lentoja Malagan kaltaisiin suosittuihin lomakohteisiin. Tallink-Siljan tarkoituksena on ryhtyä avaamaan reittejä kesä–heinäkuussa riippuen reitistä ja laivasta.­

Laivavarustamot ja lentoyhtiö Finnair valmistautuvat kesän sesonkikauteen jännittyneissä tunnelmissa. Esimerkiksi laivaliikenteessä varaudutaan lisäämään aluksia ja avaamaan vuoroja, mutta paljon riippuu koronatilanteesta ja rokotustahdista Suomessa, Virossa ja Ruotsissa.

”Rokotuksilla ja testauksilla on keskeinen osa. Jos hyvin käy, matkustajaliikenne palautuu asteittain jo kesällä. Lähimatkailu palautunee ensimmäisenä”, arvioi Suomen Varustamot -yhdistyksen toimitusjohtaja Tiina Tuurnala.

Risteilymatkustaminen saattaa toipua ennen muuta matkustamista, koska risteilyaluksilla on tilaa pitää reilut turvavälit.

”Suomesta liikennöivillä laivoilla ei ole ollut tartuntaketjuja, ja laivat ovat isoja tiloja, joissa ei tarvitse olla tiiviisti yhdessä”, Tuurnala sanoo.

Risteilyvarustamoala koki viime vuoden maaliskuussa historiansa suurimman ulkoisen toimintaympäristön muutoksen, kun yhtiöt joutuivat pysäyttämään matkustajaliikenteensä lähes täysin viranomaisten asettamien koronarajoitusten takia. Huvimatkustus elpyi jonkin verran viime kesänä, mutta elokuussa matkustusrajoituksia palautettiin.

Ahvenanmaalaisen Viking Linen seitsemästä aluksesta neljä on tällä hetkellä liikenteessä. Viking Line aikoo avata kesäksi erikoisristeilyjä muun muassa Gotlantiin, Ahvenanmaalle ja Riikaan.

”Kaikki riippuu tautitilanteesta ja rokotustahdista. Kun puolet väestöstä on saanut rokotteen, tilanne on varmaan rauhoittunut”, arvioi Viking Linen tiedotusjohtaja Johanna Boijer-Svahnström.

”Kesäksi varataan jonkin verran matkoja jo nyt. Uskomme, että kesäkuussa pääsemme lanseeraamaan. Onhan tässä vähän perhosia vatsassa kaikilla.”

Koska tautitilanne on muutoksessa Suomen lisäksi Ruotsissa ja Virossa, Viking Line saattaa mukauttaa kohteitaan. Boijer-Svahnström kuitenkin uskoo, että matkustajat voivat kesän aikana käydä Virossa ja Ruotsissa. Hänen mukaansa ideaalitilanteessa kaikilla kolmella maalla olisi ollut samanlainen tautistrategia.

Viking Linella on uusi alus rakenteilla Kiinassa. Aluksen valmistuminen on viivästynyt pandemian takia, mutta se toimitetaan Viking Linelle loppuvuodesta.

”Alus laitetaan liikenteeseen ensi vuoden alussa. Uskomme, että olemme silloin normaalioloissa”, Boijer-Svahnström sanoo.

Virolaisomisteinen Tallink Silja aikoo tehdä huhtikuussa päätökset Silja Europan Helsinki–Tallinna-liikenteen avaamisesta sekä Helsinki–Turku- ja Helsinki–Riika-reiteistä.

”Tarkoituksena on ryhtyä avaamaan reittejä kesä–heinäkuussa riippuen reitistä ja laivasta. Viimeiset vahvistukset tehdään huhtikuun aikana”, kertoo Tallink Siljan viestintäjohtaja Marika Nöjd.

Silja Europa tekisi kahdenkymmenen tunnin risteilyjä Tallinnaan. Jos matkustusrajoitukset ovat voimassa, alukseen otettaisiin aluksi vain suomalaisia eikä Virossa saisi käydä.

Lentoyhtiö Finnair puolestaan kertoo, että yhtiön exit-suunnitelma seuraa hyvin pitkälti Suomen exit-suunnitelmaa.

”Matkustuksen palautuminen riippuu hyvin voimakkaasti rokotekattavuuden kehittymisestä ja siitä, miten eri maat, mukaan lukien Suomi, lähtevät purkamaan matkustusrajoituksia”, sanoo Finnairin viestintäjohtaja Päivyt Tallqvist.

Matkustusrajoitusten ja rokotekattavuuden lisäksi Finnair seuraa myös kysynnän kehittymistä. Tallqvistin mukaan on ollut selkeästi nähtävissä, että kysyntää syntyy niihin kohteisiin, joissa matkustusrajoituksia kevennetään.

Finnair on koko pandemian ajan lentänyt myös ulkomaille, mutta kohteita on ollut noin puolet normaalista sadasta kohteesta. Myös lentojen lukumäärät ovat laskeneet noin 350 päivittäisestä lennosta 75 lentoon. Monia reittejä on lennetty pienemmillä koneilla kuin normaalisti, ja matkustajamäärät ovat noin kymmenen prosenttia pandemiaa edeltäneistä määristä.

Reittien suunnittelussa Finnairin on pitänyt seurata kuukausittain sekä kysyntää että matkustusrajoituksia. Tällä hetkellä yhtiö lentää kotimaan lisäksi Euroopan isoihin kaupunkeihin sekä Tokioon, Souliin, Bangkokiin, Shanghaihin ja New Yorkiin.

”Kaukolentojen tilanne on elänyt pandemian aikana jonkin verran. Aikaisemmin lensimme myös Singaporeen ja Hongkongiin, mutta reitit laitettiin tauolle matkustusrajoitusten muutosten vuoksi.”

Kaukolentoja pitää Tallqvistin mukaan pystyssä myös rahtiliikenne.

Päivyt Tallqvist uskoo lentoliikenteen asteittaisen palautumisen näkyvän ensimmäiseksi viikkovuorojen lisääntymisenä suosittuihin kohteisiin, kuten esimerkiksi Malagaan, johon tällä hetkellä lennetään kolme kertaa viikossa. Toukokuussa Finnair on avaamassa reitin Alicanteen, sillä Etelä-Euroopan lentojen kysyntä kasvaa perinteisesti kesän lähestyessä. Muita kohteita avataan mahdollisuuksien sekä rajoitusten mukaan, ja jonossa ovat esimerkiksi Hania ja Tel Aviv.

Kohdevalintoihin vaikuttaa myös se, miten matkanjärjestäjät pystyvät järjestämään eri kohteisiin matkoja. Matkanjärjestäjien kautta matkustavilla on merkittävä rooli Finnairin koneiden täyttämisessä.

Finnairin lentoliikenteen täydellisen palautumisen ajankohdasta Tallqvist pystyy antamaan vain arvioita.

”Siinä menee varmasti vielä kahdesta kolmeen vuoteen. Erilaisia arvioita on esitetty, mutta sitä on tässä vaiheessa vielä vaikea ennustaa. Indikaattorit kuitenkin viittaavat, että vapaa-ajan matkailu palaa nopeammin kuin liikematkustus. Osa liikematkustuksesta voi myös jäädä palautumatta.”

Osa Finnairin palautumista normaalimpaan lentoliikenteeseen on myös lentokoneiden siirtäminen pitkäaikaispysäköinnistä Prahasta sekä Etelä-Ranskasta takaisin Suomeen. Lisäksi lentävää henkilöstöä pitää kouluttaa uudelleen pitkien lomautusten jäljiltä.