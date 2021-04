Koronavuosi paisutti rikkaiden kiinalaisten lompakoita, Peking ohitti New Yorkin maailman miljardöörikeskuksena

Peking ohitti miljardöörimäärässä New Yorkin, selviää Forbesin vuosittaisesta selvityksestä.

Pekingin rikkain asukas on Tiktok-sovelluksen perustaja Zhang Yiming.­

Kiinan pääkaupunki Peking on nyt maailman miljardöörikeskittymä. Tämä selviää amerikkalaislehti Forbesin vuosittaisesta miljardööriselvityksestä.

Pekingin miljardöörimäärä kasvoi Forbesin laskelmien mukaan viime vuonna 33:lla sataan, kertoo Britannian yleisradioradioyhtiö BBC.

Peking ohitti miljardöörimäärässä New Yorkin, joka oli miljonäärien ykkösasuinkohde viimeiset seitsemän vuotta.

BBC:n mukaan Kiinan onnistunut koronastrategia sekä maan teknologiayhtiöiden ja osakemarkkinoiden nousu ovat lisänneet kiinalaismiljardöörien määrää.

Vaikka Pekingissä asuu nyt enemmän miljardöörejä kuin New Yorkissa, newyorkilaisten miljardöörien omaisuuden arvo on yhteensä enemmän kuin pekingiläisten.

Rikkain pekingiläinen on videosovellus Tiktokin perustaja ja sovellusta kehittävän Bytedancen toimitusjohtaja Zhang Yiming. Hänen omaisuutensa arvo on 35,6 miljardia dollaria (30 miljardia euroa).

New Yorkin rikkain ihminen on kaupungin entinen pormestari ja mediayhtiö Bloombergin perustaja Michael Bloomberg. Hänen omaisuutensa arvo on 59 miljardia dollaria.

Suomen rikkain henkilö on puolestaan Forbesin mukaan yhä hissivalmistaja Koneen pääomistaja Antti Herlin 6,5 miljardin dollarin arvoisella omaisuudellaan.