Mobidiag kehittää testejä, joilla voidaan löytää esimerkiksi antiobiooteille vastustuskykyisiä bakteereja.

Yhdysvaltalainen lääketieteen teknologiayritys Hologic ostaa suomalaisen Mobidiagin noin 668 miljoonan euron kauppahinnalla.

Terveysteknologiayritys Mobidiag kehittää ja valmistaa erilaisia testikokonaisuuksia, joilla voidaan löytää muun muassa yleisimpiä suolistoloisia ja antibiooteille vastuskykyisiä bakteereja.

Useita testikokonaisuuksia on jo markkinoilla. Viime vuonna yhtiö kasvoi vahvasti myös koronatestauksen ansiosta. Mobidiag kehittää PCR-testejä, jotka ovat tulleet laajalti tutuiksi korona-aikana.

Pörssiyhtiö Hologic taas on erikoistunut erityisesti naisten terveyteen ja hyvinvointiin. Kauppahinta kattaa noin 600 miljoonan euron käteismaksun ja 68 miljoonan euron nettovelat.

Mobidiagin toimitusjohtaja Tuomas Tenkanen on ollut tehtävässä vuodesta 2013, jolloin Mobidiag yhdistyi ranskalaisen Genewaven ja suomalaisen Amplidiagin kanssa.

Tenkanen toteaa yhtiön tiedotteessa olevansa innoissaan Mobidiagin liittymisestä Hologicin diagnostiikkaliiketoimintaan. Hän uskoo, että Hologicin avulla yhtiön tuotteilla on paremmat mahdollisuudet menestyä Yhdysvaltain markkinoilla.

Mobidiag on tehnyt kehitystyötään Espoon Keilaniemessä, jossa yritys on hyödyntänyt Nokian automaatio-osaamista. Yhtiöllä on toimipisteet myös Ranskassa, Britanniassa ja Ruotsissa.

”Hologicin kaupallisen osaamisen, laajuuden ja sijoitusvahvuuden avulla tuotteidemme laajentuminen muille markkinoille kiihtyy”, Tenkanen sanoo.

Yksi Mobidiagin osakkeenomistajista on Springvest, joka on järjestänyt Mobidiagin rahoituskierroksen kolme kertaa. Rahoituskierroksilla on kerätty noin 9,5 miljoonaa euroa. Springvestin mukaan nyt sovittu kauppahinta on poikkeuksellisen korkea listaamattomalle suomalaiselle kasvuyhtiölle.

Mobidiagin liikevaihto on ollut kasvussa vuodesta 2017, mutta sen jälkeen yhtiön tulos on ollut tappiolla. Asiakastiedon mukaan vuonna 2019 Mobidiag Oy teki 4,6 miljoonan euron liikevaihdolla yli 13 miljoonan euron tappiot. Yhtiö kertoo tehneensä kaikilla markkinoilla yhteensä noin 42 miljoonan euron liikevaihdon viime vuonna.

Yrityskauppa aiotaan saada päätökseen tämän vuoden viimeisen neljänneksen alussa viranomaiskäsittelyjen puitteissa.